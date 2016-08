Første skridt til omfartsvej

Før valget lovede regeringen en bedre infrastruktur, der gør det nemmere at komme på arbejde og besøge venner og familie. Jeg gik selv på valg på et Danmark i balance, hvor man ikke nødvendigvis behøver at sidde i kø flere timer hver dag, bare fordi at man ikke bor midt på Kongens Nytorv.

Netop derfor har jeg svært ved at få armene ned for et af regeringens seneste tiltag, der forsøger at indfri Køge og Stevns kommuner ønske om en ny omfartsvej. Omfartsvejen skal aflaste Strandvejen og Ringvejen i Køge, som dagligt er belastede med henholdsvis 17.200 køretøjer og 20.000 køretøjer med store trafikale gener til følge.

For at indfri disse trafikale udfordringer har regeringen sikret et bredt forlig, der har afsat et beløb på 3,5 mio. kroner til en forundersøgelse af en mulig aflastningsvej. Vi er ikke i mål endnu, men forundersøgelsen er et kvantespring i den rigtige retning, i forhold til at indfri de trafikale udfordringer Stevns borgere føler.

Denne nyhed er – upåagtet af ens politiske orientering – en fantastisk nyhed for alle de pendlere fra Stevns kommune, som skal på motorvejen i Køge for at komme på arbejde. Ingen kan være tjent med at spilde sin tid i trafikken.

Marcus Knuth, MF (V) og integrationsordfører

Christiansborg

1240 København K