Afstemning om blødt vand

Den 15. september kan Store Heddinge Vandværks andelhavere/ejere stemme om man vil have blødt vand fra vandværket . Afstemningen finder sted kl. 19 på Hotel Stevns i Store Heddinge. Man får vandet til en meget lav pris, nemlig 1,75 kr. pr 1000 liter vand.

– Denne lave pris har vandværkets bestyrelse opnået ved at stille faciliteter, hjælp og viden til rådighed ved udviklingen af et prøveanlæg på vandværket igennem det seneste års tid. Metoden er den såkaldte pelletmetode, og den har tydeligt vist, at det er muligt at sænke hårdhedsgraden fra ca 22 dH til ca 8 dH. Der fjernes altså kalk fra det hårde vand, som derved blødgøres, siger Viggo Nielsen, Store Heddinge Vandværk.

