15 socialdemokrater klar til valgkampen

(Last Updated On: 6. juni 2017)

Vil skabe 100 job om året

Socialdemokratiet er klar til valg, her med borgmesterkandidat Steen S. Hansen i midten.

Stevns: Fire kvinder og 11 mænd fik solid opbakning og blev skrevet på Socialdemokratiets opstillingsliste til det kommende kommunevalg, da partiet afholdt ekstraordinær generalforsamling den 31. maj.

Borgmesterkandidaten Steen S. Hansen topper naturligvis listen, og en flot to’er blev Anne Munch, som ikke tidligere har siddet i kommunalbestyrelsen, men som er kendt for sit arbejde i BrystCaféen.

Steen eller kaos

Den socialdemokratiske liste består af kandidater, der er spredt ud over det meste af kommunen. Fem er fra Hårlev, fire fra Rødvig, to fra Store Heddinge, to fra Strøby Egede, én fra Valløby og én fra Holtug. Otte af de 15 opstiller for første gang.

– Efter i aften står vi med et stærkt hold og et valgprogram, som vil bringe Stevns videre, sagde Steen S. Hansen til Dagbladet efter mødet, og han fortsatte:

– Det sidste halve år, har været brugt til at rydde op i manglende politiske beslutninger og det vil vi fortsætte med året ud. Vi går ind i valgkampen som det parti, der har det bedste program og det bedste hold. Det skal der til for at bringe Stevns videre efter tre års kaos, hvor den politiske ledelse har været helt fraværende.

Omfattende valgprogram

Et af de valgløfter, som Socialdemokratiet lancerer i det kommende valgprogram er, at skabe 100 nye jobs om året på Stevns.

Valgprogrammet har titlen: Ledelse – samarbejde – udvikling, og er resultatet af måneders arbejde i partiets interne valgudvalg.

Det præsenterer i overskriftsform Socialdemokratiets bud på fremtiden inden for udvalgte områder svarende til de nuværende stående politiske udvalg i Kommunalbestyrelsen.

Desuden godkendte generalforsamlingen fem lokale valgprogrammer – ét for hver af de fire udviklingsbyer samt ét for alle landsbyer og landdistrikter i kommunen. Her kan man læse detaljeret om, hvad der ifølge Socialdemokratiet bør ske lokalt.

sky

Socialdemokratiets kandidatliste

Socialdemokratiet går til kommunalvalg med disse kandidater opstillet på sideordnet liste: