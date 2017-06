Musik og leg fjerner tandlægeskrækken

(Last Updated On: 31. maj 2017)

Den 21. november er der kommunalvalg. Der skal vælges ny kommunalbestyrelse, som de næste fire år skal bestemme, hvad borgerne får for deres skattepenge.

Derfor har Stevnsbladet lavet en serie, hvor vi undersøger, hvad vi får for pengene, og hvor vi præsenterer en række af de medarbejdere, der servicerer borgerne på Stevns.

Kommunen er ikke kun et rådhus og en besked på e-boks. Den er et ansigt, en person, et menneske, som kan et fag, der gavner os.

I uge 22 besøgte vi den kommunale tandpleje.

Kommunen er også Melahat

Selvfølgelig hænger der et billedet af Karius og Baktus i venteværelset hos tandlægen. Her i en malet version, men stadig fra Thorbjørn Egners børnebog fra 1949 om to tandtrolde, der terroriserer i drengen Jens’ mund. Tandbørsten er med, og de to banditter på den ensomme tømmerflåde får et trist endeligt, fordi Jens til sidst gør, hvad tandlægen siger.

Der skal ikke være sådan nogen frækkerter, som bygger huler og altaner i vores tænder. Derfor tilbyder Stevns Kommune alle børn og unge i alderen 0-18 år et gratis og sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling af tandsygdomme samt tandregulering efter behov. Barnet optages automatisk i tandplejen ved fødslen, og første indkaldelse sker i to-årsalderen.

En anden målgruppe for kommunens omsorgstandpleje er borgere med varig fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, og som har behov for hjælp til personlig mundhygiejne. Der udføres også simple og komplicerede operationer i tand, mund og kæbe, som et led i at behandle og forebygge tandsygdomme.

Vi er allerede blevet dus med Karius og Baktus, så naturligvis præsenterer et fotogalleri også medarbejderne ved fornavne. Melahat Kanat er en af tandlægerne, og hun er i fuld gang med at tjekke en fireårig pige.

Melahat taler stille til den lille pige, som sidder på skødet af sin mor. Med mor og datter i den “drabelige” tandlægestol og Melahat bøjet over dem, minder skuet lidt om Wielands skulpturer i Oslo – en landsmand til Egner, tandtroldenes far. En statue af omsorg, kontakt og fællesskab.

“Det er rigtigt vigtigt at lave forebyggende tiltag”, forklarer Melahat og tilføjer:

“Så vi ikke hele tiden skal lave behandlinger”.

Man kan næsten høre og mærke boret. Og måske ender den lille pige med et roterende tandbor i munden. Hun er nemlig nødt til at komme hver tredje måned; det kniber med tandbørstningen, og der ryger også for meget sukker indenbords. Forældreansvar? “Ja”, svarer Melahat og fortæller om, hvordan rådgivning er en vigtig del af tandlægearbejdet med både børn og voksne.

Melahat husker sin debut, som var intet mindre end en tandudtrækning, og så på en otte-niårig.

– Det var selvfølgelig blot en mælketand, men da jeg skulle lægge bedøvelsen, var jeg lidt nervøs. Jeg havde naturligvis en erfaren kollega, som bagefter sagde, at det var flot klaret. Så …, resten har været piece of cake, griner Melahat med et tandsæt, som kunne bruges som reklame for tandpasta.

Melahat Kanat blev uddannet i 2015 og arbejdede frivilligt hos “Tandrødderne”, en klinik i Ballerup, der behandler misbrugere og socialt svage patienter, og samtidigt arbejdede hos “Bisserne”, som er en gratis tandklinik i København for hjemløse og socialt udsatte. I maj 2016 begyndte hun i Store Heddinge.

Der spilles sagte musik i Melahats klinikrum, som også huser en del tøjdyr. Alt medvirkende til at forebygge tandlægeskræk. Og det ved Melahat noget om. Hendes bachelor-opgave var om tandlægeangst.

– Børn er tit nervøse for, hvad der skal ske, siger Melahat.

– Så man spørger til deres fritid, hvad de kan lide at lege med, og så har jeg et lille spejl, så vi kan tælle tænderne. Det tager naturligvis lidt tid. Hvis en fyldning tager cirka 20 minutter på en voksen, så er det dobbelt op hos et barn.

Det med at gå til tandlæge er noget, man skal lære, forstår man på Melahat. Der skal bygges et tillidsforhold op mellem barn, forældre og tandlæge. Det tager tid, det kræver indlevelse.

Men det er ikke kun børn, hun har som patienter, selvom de udgør den største del af patientgruppen. Der er de unge, og der er de ældre. Og ikke to dage er ens. Og det er præcis det, som tiltaler Melahat og hun tilføjer:

“Jeg kan lide det med at kombinere teoretisk viden og klinisk arbejde samtidig med at ajourføre mig med ny forskning”, kommer det fra den engagerede tandlæge.

Melahat har en søster, der er sygeplejerske, og måske derfor er svaret på spørgsmålet om fritidsinteresser: tv-udsendelser om sundhed og tv-serien “Skadestuen” – efterfulgt af en smittende latter. Okay, lidt privatliv har man lov til at have. Respekt for det. Og for fagligheden og omsorgen for patienterne.

Musikken spiller stadig. Beroligende. Helt i tråd med musiker og hjerneforsker Peter Vuusts projekter i sundhedssektoren. Han ville anerkende Melahats metode. Den virker, også på børnene, og så overdøver den ganske sikkert Karius og Baktus’ råb: “Vi vil ha’ wienerbrød, vi vil ha’ wienerbrød.”

Fakta om tandplejen

Antal patienter i 2016: ca. 4.200

Tandplejen har i 2017: 11 ansatte

Kommunen afsætter i 2017 8.564.000 kr. til tandplejen

Kilde: Stevns Kommune

