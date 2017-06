Børn kan også få diabetes

(Last Updated On: 7. juni 2017)

Hver uge rammes 10 danske børn af type 1-diabetes, og det kan være en stor belastning for familien. Søndag den 11. juni samler Diabetesforeningen ind til fordel for de mange børn og unge med sygdommen

Mai Bomark står her i Danske Bank i Køge og tæller – med hjælp fra maskinen – indholdet af alle bøtterne fra sidste års indsamling på Stevns. (Foto: Diabetesforeningen)

Stevns: Type 1-diabetes er en sygdom, som kræver opmærksomhed døgnet rundt. Blodsukkermålinger og insulinindsprøjtninger er med til at holde styr på sygdommen, men det kan godt give anledning til en del bekymringer hos forældre til børn med sygdommen.

Søndag den 11. juni holder Diabetesforeningen landsindsamling, hvor der samles ind til børn og unge med diabetes. Overskuddet er med til at sikre, at Diabetesforeningen kan afholde børne- og familiekurser, hvor familierne kan lære mere om, hvordan man lever med diabetes og møde andre familier med lignende udfordringer – samt til rådgivning, oplysning og støtte til forskning.

Alle kan samle ind

Både privatpersoner og lokale foreninger, klubber og skoleklasser kan samle ind.

Når man melder sig som indsamler, kan man samtidig vælge sin rute og få indsamlingsbøtten sendt direkte til egen postkasse. Bøtten afleveres i lokalforeningen den 11. juni – umiddelbart efter indsamlingen.

Tilmelding som indsamler foregår på diabetes.dk/landsindsamling, sbd@diabetes.dk, tlf. 63 12 90 14 eller hos koordinator for Diabetesforeningens indsamling i Stevns kommune, Axel Karlshøj-Jensen.

For yderligere oplysninger kan Axel Karlshøj-Jensen kontaktes på enten e-mail stevns@diabetes.dk eller telefon 21752541.

Støt med mobiltelefonen

Du kan allerede nu give et bidrag ved at overføre et givent beløb via MobilePay på 1122

Du kan også sende en sms til 1231 med teksten: SBD50, SBD100 eller SBD150 for at donere enten 50 kroner, 100 kronet eller 150 kroner – donationen tillægges almindelig SMS-takst.

rmh