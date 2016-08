18-årig kørte ind i vejtræ

AGGERUP: Via alarm 112 modtog politiet i går kl. 18.35 melding om et færdselsuheld på Aggerupvej, hvor en bil var forulykket.

Det viste sig, at en 18-årig kvinde fra Hårlev under kørsel ad Aggerupvej mod nord i en personbil fik venstre hjulpar ud i rabatten.

Da hun forsøgte at rette op, mistede hun herredømmet over bilen og påkørte et vejtræ i vejens højre side, men med bilens venstre side.

Bilen standsede som følge af påkørslen ude på en mark, men føreren var sluppet fra uheldet uden egentlig personskade.

Ingen andre trafikanter var involveret i ulykken.