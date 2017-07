Dada åbner salon i Lyderslev

(Last Updated On: 18. juli 2017)

Det er Dada og hendes mand i midten foran den nye frisørsalon og butik i Lyderslev. (Foto: Signe Ravn)

Af: Signe Ravn

Lyderslev: Butiksåbninger i Lyderslev er ikke noget, som borgerne i byen er vant med. Ikke desto mindre var det, hvad der skete søndag den 16. juli, hvor en ny frisør- og skønhedssalon så dagens lys i form af Dada’s Salon & Butik. Den røde løber var rullet ud foran salonen, og der blev serveret en lækker thailandsk buffet for de mange fremmødte.

På Lyderslev Bygade 27 vil indehaver Dada fremover tilbyde klip, farve, permanent makeup og tatovering af øjenbryn, ligesom hun sælger brugskunst fra Thailand, thaisilke, træfigurer, kunstige blomster og billeder.

Dada har boet i Lyderslev i ni år, og har arbejdet som frisør i København i en salon på Tuborgvej i otte år, men nu er drømmen om egen salon endelig gået i opfyldelse. De seneste tre år har hun og husbond Carsten Fich nemlig sat den gamle garage i stand, så den i dag er en lys og flot salon, i øvrigt også med bed&breakfast med fire dobbeltværelser på førstesalen og egen uforstyrret have.

Udover de almindelige nysgerrige gæster, deltog to buddhistiske munke til åbningen, hvor de velsignede forretningen – en traditionel gestus, der skal sikre held og lykke.

– Jeg er så glad for, at der er kommet så mange på besøg i dag, og jeg håber, at de bliver gode kunder, fortalte Dada til Stevnsbladet.

Dada’s Salon & Butik har åbent tirsdag til fredag kl. 10-17, lørdag fra 10-15. Tidsbestilling på 22217789.