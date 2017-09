Kompasset viser omsorg og hjertevarme

(Last Updated On: 6. september 2017)

Den 21. november er der kommunalvalg. Der skal vælges ny kommunalbestyrelse, som de næste fire år skal bestemme, hvad borgerne får for deres skattepenge.

Derfor har Stevnsbladet lavet en serie, hvor vi undersøger, hvad vi får for pengene, og hvor vi præsenterer en række af de medarbejdere, der servicerer borgerne på Stevns.

Kommunen er ikke kun et rådhus og en besked på e-boks. Den er et ansigt, en person, et menneske, som kan et fag, der gavner os.

I denne uge 36 besøgte vi et plejecenter.

Kommunen er også Margit

Forfatteren Halfdan Rasmussen sagde engang til kollegaen Johannes Møllehave: “Gammel er man først den dag man bøjer sig ned for at snøre sin sko og tænker: Er der nu ikke noget andet jeg kan gøre, når jeg alligevel er dernede?”.

Hvornår er man gammel? Det er naturligvis forskelligt, men en indikation er, når man flytter i ældreboliger eller på plejehjem.

Stevns råder over 279 ældre- og handicapboliger, og 5 plejecentre med i alt 175 plejeboliger.

Tillid og medindflydelse

Et af disse er Egehaven i Strøby Egede, hvor der er 40 toværelses boliger med egen haveterrasse.

Her arbejder 56-årige Margit Jensen som social-og sundhedshjælper, og hun har desuden været tillidsrepræsentant i to år.

Men hvorfor påtage sig en sådan tjans?

– Det er spændende, fortæller Margit og uddyber:

– Børnene er flyttet hjemmefra, og jeg har tiden til det. Det er vigtigt at være et talerør mellem personale og ledelse.

Margit har et godt samarbejde med lederen Dorthe Kelfast, der også har ansvaret for Plushøj i Rødvig. Margit er med til ansættelsessamtaler og sidder i det lokale Med-udvalg, som står for medindflydelse og medbestemmelse.

Men det handler også om at sikre kolleger kurser om blandt andet løfteteknik og hjælpemidler, der både skåner de ansatte og beboerne.

Beboerne er i centrum

Det er frokosttid i Egehavens gule afdeling, og Margit er i færd med at kalde beboerne til bords, servere maden og gøre de hjemmebagte kæmpe småkager klar, som lokker med en som-vor-mormor-lavede-dem duft.

En beboer kommer med en flaske snaps, og der skænkes op til naboen.

“I weekenden giver kommunen øl og snaps”, smiler han og lukker for flasken.

– Det er jo voksne mennesker, siger Margit og fortsætter:

– Her må de selvfølgelig drikke, og ryge i egne boliger. Vi har luftfriskere uden for hoveddøren, så personalet ikke bliver udsat for passiv rygning.

Tillidsrepræsentanten fornægter sig ikke, men ellers taler Margit mest om beboerne.

Det handler om livskvalitet

En hverdag som ansat på Egehaven? Dagvagt starter kl. 7 med briefing fra nattevagt, fordeling af opgaver, samtale med sygeplejerske om fx lægebesøg og beboere, som skal have ny medicin m.m. Og små 20 minutter efter er det ud på afdelingerne, idet der er morgenmad kl. 8.

– Hvis der er nogen som f.eks. har set film hele natten, så får de en morgenbakke ind til dem selv, smiler Margit.

“Vander I også beboernes blomster?”, spørger den drilske journalist.

– Selvfølgelig gør vi det, det gir’ jo livskvalitet, lyder svaret.

Under samtalen ringer nødkaldstelefonen flere gange. Der er nok at gøre på et plejecenter hvor mange skal have hjælp til toiletbesøg, påklædning, og andet nødvendigt, og med den nye klippekortsordning til beboeraktiviteter, kan der være shoppeture, højtlæsning af aviser, lidt oprydning osv. at tage sig af.

– Man får så meget igen, forklarer Margit som svar på hvorfor hun droppede arbejdet på en plasticfabrik, og først arbejde med pleje i Køge Kommune og så på Stevns. Dagpleje for børn har hun også været.

– Beboerne spørger f.eks. om man har haft en god ferie, og det giver anledning til at tale om ferieminder. Der er jo også erfarne husmødre som kan fine opskrifter. Det er jo mennesker, som har kunnet det hele selv.

Væsentligt at gøre en forskel

Fritid? En ældre velholdt Mazda, er vist mere mandens projekt. De to børnebørn og hunden er mere Margits gebet, ligesom hun holder af at se dokumentarfilm og læse faglitteratur. Det skal helst handle om ’rigtige mennesker’. Det er det væsentlige.

Derfor er hun heller ikke afvisende over for, at blive frivillig på et krisecenter, når arbejdslivet er overstået.

“Jeg går lidt langsommere, men jeg ser mere” sagde Victor Borge om det med alder. Margit har stadig fart på, og det faglige overblik i behold. Hver dag gør hun sit til, at opfylde den vision, som står i en FN-resolution fra 1991 om ældres forhold: “At føje liv til de år, som er blevet føjet til livet”.

sky

Fakta:

Der er i alt afsat 78,1 mio. kr. i 2017:

Løn til plejepersonale: 71,4 mio. kr.

Løn til øvrigt personale: 2,3 mio. kr.

Aktiviteter: 0,8 mio. kr.

Bygningsdrift: 3,2 mio. kr.

Administration: 0,4 mio. kr.

Tidligere artikler i serien: