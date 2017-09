(Last Updated On: 12. september 2017)

Stevns: Kommunernes Landsforening har netop udgivet en undersøgelse, som viser, at der er en markant stor gruppe nye vælgere i kommunerne.

Unge og tilflyttere

På Stevns er der 3.771 nye vælgere. 21 pct. af alle stemmeberettigede skulle være nye vælgere.

For de unge, er der tale om de 18-24 årige, der skal stemme for første gang siden sidste kommunevalg 2013, og for tilflyttere er gennemsnitsalderen 35-45 år.

Stevnsbladet har spurgt de politiske partiers spidskandidater om de på denne baggrund vil igangsætte tiltag, som er specielt rettet mod en af disse grupper?

Politikerne mener:

Steen S. Hansen, Socialdemokratiet:

De nye borgere skal have information om kommunen, politiske prioriteringer og indføres i vores meget mangfoldige foreningsliv, vi har på Stevns.

De unge har behov for at kunne mødes andre steder end på skoler, i parker etc. Det skal vi kunne gøre bedre i fremtiden.

Betina Baden, Enhedslisten:

Jeg mener, at kommunevalg og folketingsvalg skal indgå i undervisningen på vores ungdomsuddannelser, hvilket de heldigvis også gør rigtig mange steder.

Stevns kommune bør igangsatte en kampagne, der skærper interessen for at stemme hos de unge og ud over det, så skal vi tænke i nye baner når det gælder afstemningssteder.

Mogens Haugaard Nielsen, Nyt Stevns:

Kommunernes landsforening kører en snart en kampagne ude i kommunerne som skal få de unge til at stemme.

Den kampagne er Stevns med til at støtte op om.

Nyt Stevns gør enormt meget ud af de sociale medier, her målretter vi indsatsen til de unge med den politik der passer til dem.

Mikkel Lundemann Rasmussen, Konservative:

For de mange unge vælgere betyder det, at vi politiske partier skal tænke i andre baner end den klassiske forstand. Ikke at vi ikke har gjort i tidligere sammenhæng, men valgkampen kommer i højere grad til at være fokuseret på sociale medier.

Rasmus Englund, Liberal Alliance:

Tilflytterne forelsker sig i et givent område af Stevns, hvorfor det er vigtigt, at der ses på hele kommunen, når det kommer til udvikling, især fordi Stevns ikke er domineret af et enkelt stort byområde. Vi er en landkommune, hvilket netop er, hvad denne gruppe tilflyttere søger.

Thor Grønbæk, Borgerlisten Stevns:

Vi har fokus på alle aldersgrupper hos Borgerlisten Stevns og har ikke specielle tiltag overfor de nye borgere i kommunen.

Men vi henvender os specielt til borgere, der er træt af politisk uro og gerne vil finde et neutralt ståsted hvor mennesket sættes før systemet, og hvor borgerindragelse er en naturlig del af et demokrati.

Stevnsbladet har ikke kunne få udtalelser fra SF, Alternativet og Nye Borgerlige.

sky