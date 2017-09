Gang i Stevnsgryden

(Last Updated On: 13. september 2017)

Der snittes og koges, og de bedste råvarer udvælges med stor kyndighed. Stevns nye egnsret laves af engagerede elever fra Store Heddinge Skole. (Foto: Klaus Slavensky)

Store Heddinge: Der var en, der var to, der var tre og faktisk 12 gryder i alt. Og vi taler »Stevnsgryden«, som er et projekt med lokale råvarer i en ny egnsret.

Fire hold elever fra 5. klasser på Store Heddinge Skole har fået æren af at skabe en ret med kød og grøntsager.

Egnsret med lokale råvarer

Stevns Erhvervsråd samarbejder med Stevns Fødevarenet og skolen om at sætte den stevnske egnsret på Danmarkskortet. I flere uger har børnene arbejdet med lokale produkter fra bl.a. Engvang.

Bønner, gulerødder, hvidkål, løg, gulerødder, selleri, hvidløg, æbler, tomater, chili, krydderurter, honning og svine- og oksekød. Det er ikke smagsingredienser der mangler. Og heller ikke engagement og opfindsomhed.

Eleverne er de fødte kokke

Det er første skoleår i hjemkundskabslokalet, men børnene har tilsyneladende smugtrænet hjemme i flere år. Der er ikke problemer med at snitte, svitse, koge eller tilsmage de velduftende gryder.

Samtidig lærer de om madhygiejne, brug af køkkenredskaber og har relativt frie hænder til at eksperimentere. »Men husk nu at skrive opskriften ned«, lyder det fra læreren. Og det er vigtigt, fordi produktet kan blive et historisk højdepunkt i Stevns historie, hvis »Stevnsgryden« bliver et hit.

Fire favoritter til et hit

Faglærer Camilla Johannessen introducerede i torsdags det sidste hold, så de udvalgte grøntsager fik den rigtige behandling.

– Vi har lavet 12 forskellige varianter, og hvert hold har valgt en favorit, forklarer Camilla Johannessen, og fortsætter:

– De fire færdige gryder er dem som eleverne har nomineret, og en af disse bliver valgt som den fremtidige »Stevnsgryde«.

Alle er godt fyldt af grøntsager og krydderier, og to er med svinekød og to med oksekød.

Afgørelse 17. september

Den endelige udvælgelse sker på Høstmarked søndag den 17. september kl. 11-12, hvor der også bliver mulighed for at smage på de fire finaleretter.

– Man kan roligt prøvespise, forsikrer Camilla Johannessen:

– Vi har fået ja fra Fødevarestyrelsen, så alle kontroller er overholdt, slutter hun.

Det bliver Claus Valdemar, som er Køkkenchef på Klinten, som bliver dommer sammen med borgmester Mogens Haugaard. Men alle andre har også en stemme, som i alt vil udgøre 50 procent af den endelige afgørelse.

Stevnsbladets udsendte vil være på stedet med smagsskeen, følge processen og vi bringer naturligvis vinderopskriften på »Stevnsgryden«.

sky