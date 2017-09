Philip på teatereventyr

(Last Updated On: 13. september 2017)

Strøby Egede: Unges liv skal helst være et dejligt eventyr. Det er det også for 19-årige Philip Visholm, der kører metaforen helt ud, idet han er skuespiller i Eventyrteatrets forestillinger i Tivoli.

Rolle som prinsevagt

Den kommende forestilling er »Kongen og tiggertøsen«. Det er en familiemusical med forviklinger, forelskelser og fangeflugt, flotte og farverige kostumer og masser af eventyrligt sang, dans og skuespil, der foregår i 1628 med Christian 4 som omdrejningspunkt.

Philip har rollen som prisens vagt, og så er han desuden duppleant for en af hovedrollerne.

Vi fangede Philip på vej til prøve.

– I dag skal jeg ind og øve på to sange, som jeg er med i, forklarer Philip, der samtidig kan oplyse, at musikken i forestillingen udgives på cd, så der venter også en tur i studiet.

Danser og synger

Philip Visholm medvirkede også i Eventyrteatrets forestilling sidste år, hvor han samtidig gik på Køge Handelsgymnasium.

– Det er vel overstået og nu har jeg sabbatår, siger den unge skuespiller, der overvejer at gå teatervejen.

Han har danset i mange år, og har nu mulighed for også at udvikle sangtalentet.

– Vi øver alle aftener for at være klar til de afsluttende prøver i Glassalen, hvor forestillingen bliver vist, siger Philip Visholm.

Også aktiv på YouTube

Han satser også på at være med i næste års forestilling. Og i mellemtiden bruges energien på YouTube og Vlog, hvor han beretter om stort og småt, og især mode.

Her kan man besøge hans univers, men man kan også prøve at blive en af de heldige som kan vinde billetter til Eventyrteatrets forestilling i efterårsferien, og opleve Philip på de skrå brædder.

sky