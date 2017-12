200 års historie om Varpelev

(Last Updated On: 13. december 2017)

En ny bog om landsbyen Varpelev er netop udgivet. Forfatterne er to af byens indbyggere, Ib Christoffersen og Lars Ove Hansen, der begge er barnefødt i landsbyen

Fra venstre ses Lars Ove Hansen, Ib Christoffersen og Kirsten Bjørneboe. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Varpelev: “Når dette er blevet til en bog, skyldes det Leif Jørgensen, Lille Linde, tidligere formand for Støtteforeningen for Vallø Lokalhistoriske Arkiv. Efter en byvandring i Varpelev, hvor han deltog, opfordrede han os til at nedfælde noget mere på skrift. Ved opstarten var han rigtig god vejleder. Desværre skulle Leif ikke se det endelige resultat”. Sådan indledes forordet til den 213 sider lange bog med titlen “Varpelev en landsby gennem 200 år”, som netop er udgivet af Støtteforeningen for Vallø Lokalhistoriske Arkiv med støtte fra Stevns Brands Fond.

Bogen er skrevet af Ib Christoffersen og Lars Over Hansen, der i den grad er lokalkendte, Ib Christoffersen er sjette og Lars Ove Hansen tredje generation i Varpelev, en landsby, som man mener er mere end 1.000 år gammel.

Så langt går historierne dog ikke tilbage, og som titlen på bogen da også antyder er fokus på de seneste 200 år, fra slutningen af 1700-tallet – hvor der fandt gennemgribende reformer af dansk landbrug sted, den såkaldte udskiftning fra Gjorslev Gods – og frem til idag.

– Vi begyndte med en gammel bog, som Ibs far havde. Og så startede vi i hver sin ende af byen og mødtes på midten, forklarer Lars Ove Hansen, som startede nord for banen, mens Ib Christensen begyndte sydfra.

Bogen har været næsten fire år undervejs, og forfatterne – egentlig er de begge landmænd af profession – beskriver deres samarbejde som fantastisk.

Forsamlingshus og kirke

Bogen er inddelt i to overordnede kapitler. Det første “Varpelevs institutioner og virksomheder” med afsnit om byens enge, forsamlingshus, vogterhus, skole, kirke, vandværk, vindmøllelaug og mejeri.

Som i så mange andre landsbyer er skolen lukket. Det skete i 1960, hvor de tre yngste klasser som de sidste rykkede til Hotherskolen i Hårlev. I bogen kan man læse om skolens stiftelse 212 år tidligere, i 1748, om skolens indretning og dens skiftende lærere, og elevberetninger, blandt andet om en udflugt til Jylland, hvor dialekten var meget anderledes end den stevnske.

Udover skolen er også steder som mejeriet og senest brugsen – det var omkring 1990 – lukket.

– Brugsen lukning betyder, at man ikke mødes i det daglige. Men vi har et aktivt menighedsråd, en borgerforening, forsamlingshuset og en Varpelev-afdeling af Familie & Samfund. Vi kender hinanden mere, end de gøre i en gade i Strøby Egede, siger Ib Christoffersen.

Forsamlingshuset er fra 1898, og husets 100 års jubilæum blev fejret med flag og fællesspisning i 1998. (Foto fra side 59 i bogen)

I forsamlingshuset mødtes og mødes byens borgere til »sviddergilder«, »drikkegilder«, bal, foreningsarrangementer, private fester, kræmmer- og julemarkeder, blot for at nævne nogle af de begivenheder, som huset har lagt tag over og vægge til gennem tiden.

Man kan også læse om den væsentligt ældre kirke, som bogen har mange spændende oplysninger om.

Trafikministeren involveret

Trinbrættet med togforbindelse mod Rødvig og Køge har også en afgørende betydning for landsbyen; ikke mindst trinbrættets venteskur, også kaldet »Hanehuset«, der blev indviet i 2000 efter initiativ for Byens Borgerforening. Hvert år den 28. maj bliver Hanehuset fejret med stort fremmøde af byens borgere, boblevand og blomster til togchaufføren.

I bogen kan man læse om, hvordan borgerne gik til kamp, da trinbrættet blev lukket ned i 1984. Daværende trafikminister, Arne Melchior, blev kontaktet og et trinbrætsudvalg nedsat i Varpelev Borgerforening – og indsatsen blev belønnet, for fem år senere blev trinbrættet genåbnet.

98 huse

På Bygaden 21 lå Varpelev Central. Billedet er fra cirka 1918, (Foto fra side 100 i bogen)

I anden del “Varpelevs gårde og huse”, gennemgås husnummer efter husnummer, husene på de forskellige gader i og omkring byen: Varpelev Bygade, Bækkemosevej, Maglehøjvej, Tingvej, Myrekærvej, Grønagervej, Tryggevældevej og Svalehøjvej, ialt 98 husnumre fortælles der om.

Kig for eksempel indenfor i Varpelev Bygade 6, som oprindeligt var byens missionshus, eller nummer 8, hvor smeden havde adresse og hvorfra han skoede heste og reparerede landbrugsmaskiner. Nummer 10 var frem til 1933 Fattighus – og sådan er der for hvert husnummer en historie, inklusive husets skiftende beboere og deres erhverv.

Koster kun 100 kr.

Meget spændende viden kan man få ved at læse Ib Christoffersens og Lars Ove Hansens bog, og mon ikke mange lokalhistorieinteresserede, samt både nuværende og kommende borgere i Varpelev vil få stor glæde af bogen som kilde til Varpelevs »nyere« historie.

De to forfattere har haft stor hjælp fra den tidligere formand for Varpelev Borgerforening: Kirsten Bjørneboe, som har redigeret og layoutet bogen.

Bogen, der er udkommet i 450 eksemplarer, er gratis udleveret til medlemmer af Støtteforeningen for Vallø Lokalhistoriske Arkiv. Andre kan for 100 kroner købe bogen på lokalarkivet eller Hårlev Bibliotek.

rmh