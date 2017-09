(Last Updated On: 19. september 2017)

Der er behov for mere tillid til medarbejderne og større tryghedsfølelse hos de ældre.

Lige nu er det ikke let, hvad enten man er ansat i Stevns Kommunes ældrepleje, borger i eget hjem eller på plejecenter eller man er pårørende til en af parterne.

Politikerne har besluttet at omlægge ældreomsorgen og de kommende uger/måneder flytter man rundt på borgere og medarbejdere, så den politiske beslutning kan føres ud i livet.

De færreste kender kalenderen for hele denne proces. Hvor skal jeg bo? Hvor skal jeg arbejde ? Går der tog bus til det nye hjem/ arbejdsplads, tænker familien og de ansatte.

Hvad arbejdstiden angår har man glemt at lytte til de involverede parter, nemlig de ældre, medarbejderne og de pårørende.

De ansatte er blevet færre til at klare de samme opgaver.

Vore dygtige og samvittighedsfulde medarbejdere fortjener bedre arbejdsvilkår.

På flere af ældreplejens arbejdspladser må medarbejderne flere gange på vagten gå på kompromis med deres faglighed. Tid er en mangelvare og alt for ofte har den enkelte medarbejder ikke mulighed for at udføre de daglige opgaver, på en fagligt tilfredsstillende måde. Det slider på medarbejderen og det kan mærkes, når arbejdsdagen er forbi og den frustrerede vender hjem til sin familie.

På længere sigt mister vi flere meget kompetente og samvittighedsfulde medarbejdere.

Mange siger op. Vikarer og nyansatte tager over; men igen en opbremsning af arbejdsgang og dagligdag og dermed behov for ekstra tid til indkøring af nye rutiner og arbejdsgange. De ældre skal lære nye ansigter at kende og de pårørende oplever frustrerede og utrygge ældre familiemedlemmer.

Alle parter fortjener bedre vilkår i Stevns Kommune, som går efter, at ældre skal være længst muligt i eget hjem; her tilføjer jeg: Men ikke for enhver pris.

Ellen Knudsen

Store Heddinge

C kandidat nr.2 og nr.4

Kommunal og Regionsvalget