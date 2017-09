Drengecamp og fodboldstævne

(Last Updated On: 20. september 2017)

Boelstofte: To spændende events nærmer sig. DrengeCamp Stevns med fokus på fodbold og springgymnastik den 6.-7. oktober 2017, og et nyt indendørs fodboldsstævne, StevnsCup, der afholdes søndag den 11. februar 2018.

Camp og springgymnastik

På DrengeCamp Stevns den 6.-7. oktober lover Gymnastikefterskolen Stevns, at deltagerne vil opleve 24 timer med fuld fart på:

– Vi glæder os til at tage imod en masse drenge, som er klar på at få en god oplevelse, måske få nye venner, mærke lidt af efterskolestemningen og ikke mindst få lavet enten en masse springgymnastik eller spillet en masse fodbold, fortæller Elke Brøns Kaczmarek, der er Campansvarlig på Gymnastikefterskolen Stevns.

Campen er for drenge i alderen 9 til 15 år, og når man tilmelder sig, skal man vælge sig ind på enten fodbold eller springgymnastik.

Indendørs fodboldstævne

Selvom Stevns er en gymnastikefterskole, spilles der også fodbold. Og tilmeldingen er nu åben for det seneste tiltag, StevnsCup, et indendørs fodboldstævne i skolens haller til februar.

– Vi vil gerne prioritere fodbold højere her på Gymnastikefterskolen Stevns, og samtidig med at vi gør det, har vi muligheden for at gøre lidt ekstra for unge fodboldspillere i området, fortæller Mads Beierholm om baggrunden for at afholde fodboldstævnet.

Tilmelding sker via:

www.gymnastikstevns.dk.