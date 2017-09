Ny leder af Café Stevnen

(Last Updated On: 26. september 2017)

Rikke Ackermann indtager lederposten på Café Stevnen den 1. oktober i år.

Store Heddinge: Den 1. oktober får Café Stevnen ny daglig leder. Fristedet for social udsatte, der søger et socialt samvær med andre mennesker i uforpligtende rammer, kan sige velkommen til Rikke Ackermann.

Kender det sociale arbejde

Hun er uddannet socialpædagog og har gennem de sidste 14 år arbejdet på et bosted under Marjatta, som er et skole- og behandlingshjem for børn, unge og voksne.

Hun har derudover været aktiv som frivillig på Café Stevnen gennem de fem år caféen har eksisteret.

– Rikke har dermed stort kendskab til stedet, de frivillige, og de mennesker som komme i caféen. Dertil har hun det lokalkendskab, som er nødvendigt for at sikre et godt samarbejde internt som eksternt fremover, siger Per Vibskov fra Café Stevnens styregruppe.

KFUM’s Sociale Arbejde og styregruppen er ikke i tvivl om, at de i Rikke har fundet den helt rigtige kandidat.