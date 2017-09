(Last Updated On: 26. september 2017)

Man frites til at kalde Connie Kristholm for Nytorvs juvel. Den 57-årige urmager har nemlig en levedygtig forretning der funkler og skinner i Store Heddinge.

Connie Kristholm er klar med champagnen når hun fejrer 25 års jubilæum i Smykke og Brillehuset mandag den 2. oktober kl. 14-17:30. (Foto: Klaus Slavensky)

Store Heddinge: Smykke og Brillehuset har eksisteret i 55 år, og Connie Kristholm har haft sin gang mellem smykker, briller og ure i 25 år. Og jubilaren er, som de ure hun reparerer og sælger: ustoppelig.

Connie og familiedynastiet

Sammen med Tina Riis Poulsen har hun både indgået et fælles ejerskab, og et partnerskab, der løbende har fornyet den gamle agtværdige butik.

Connie Kristholm er udlært urmager i Viborg, men flyttede til Holbæk for endelig at lande i den stevnske hovedstad.

– Det har været dejlige år, og der var ingen tvivl da jeg fik muligheden for at fortsætte hvor Jan slap, fortæller Connie Kristholm, og henviser til familiedynastiet Poulsen.

I 1959 startede Henry Poulsen med at sælge ure fra privaten. Sønnen Jan blev urmager hos sin far, der havde åbnet butik i Østergade i 1962. 10 år efter åbnede forretningen på Nytorv, og her har den været siden. Jan og Ruth Poulsen trak sig tilbage i 2008. Og Connie Kristholm blev medejer sammen med Tina Riis Poulsen, der er gift med Jesper, som er søn af Jan og Ruth Poulsen.

En dygtig håndværker

Connie Kristholm blev ansat i 1992, og hun er stadig urmager af den solide skole. På væggen hænger indmaden fra et standerur og slår sine hyggelige slag.

– Det hænger til kontrol, forklarer Connie Kristholm: Jeg skal være helt sikker på at det virker.

Det bør man ikke tvivle på. Det gør den, for Fru Kristholm er en håndværker, der kan sit fag.

– Og vi giver altid et gratis overslag på reparationen, fortsætter hun: Større stueure henter vi hos kunderne.

Smykke og Brillehuset er opdelt i en afdeling med ure og en med briller og smykker. Alle ansatte er faglærte og giver ekspertrådgivning.

Når kassen gøres op ved årsskiftet er det stort set fifty-fifty salg af optik, og ure og smykker.

– Moden gentager sig, forklarer Connie Kristholm og uddyber:

– Firserbrillen er på vej tilbage, og der er kommet større volumen på smykkerne, og så er der bud efter ure, der kan trækkes op.

Det kræver en del at holde sig ajour med udviklingen. Fagblade, messer og kurser.

– Det er svært at vide hvad tendensen bliver, man må føle sig frem, siger Connie Kristholm, der selv er god reklame for de smukke og gedigne varer. Hver dag skifter den stilrene urmager smykker og briller, så det passer til tøjet.

En guldpige af karat

Der er så meget styr på faget, at Kristholm selv importere flere varer fra bl.a. Thailand og Hong Kong.

Nytorvs urmager har været med hele vejen, fra optrækkende ure, over batteridrevne til solceller og den radiostyrede Frankfurter tid. Arbejdet foregår også som efter en klokkestreng. Starter med rengøring, så ekspederes der og ind imellem repareres ure.

Connie Kristholm var også kreativ i skoletiden og valget stod mellem tandteknik, pottemager og urmager. Hendes hang til æstetik vandt. I fritiden strikkes og tegnes, og så er hun meget passende medlem af Sjællands “Guldpigeklub”.

Havde det ikke været med reference til et netværk af ansatte i forretninger som Smykke og Brillehuset, så kunne man forlenes til at tro, at klubben var opkaldt efter Connie Kristholm.

sky