Festlig frivillig fredag

(Last Updated On: 3. oktober 2017)

Frivillig Fredag varede hele weekenden på Stevns

Der synges i harmoni i Rødvig

De blå balloner forkyndte, at det var i caféstuen, der blev holdt Frivillig Fredag i Rødvig. Det kunne også høres på lang afstand. Sang og musik fyldte rummet med egne kompositioner og tekster, som f.eks. “Stevns i mit hjerte”. Bag tekster og musik står bl.a. Finn Høj, Inger Lise Odgaard, Jeppe Askø og Grethe Fischer.

Sammen med 15 andre danner de “Teaterbanden”, der er populær i havnebyen.

Den 28. oktober skal banden til teaterfestival i Korsør med en række selvgjorte revynumre.

Over 40 havde fundet vej til kaffe-kagebord fredag eftermiddag. En mindre flok sad på første sal og spillede whist, mens klaver og guitar akkompagnerede og varmede op til fællesspisning senere på aftenen.

Stemmerne løftede taget på Harmonien, da “Så sødt som i gamle dage” gjaldede.

Humøret fejlede ingenting og heller ikke lysten til at involvere sig og planlægge de mange sociale og kulturelle aktiviteter, som bærer Rødvig Borgerforenings navn.

sky

Mange vil passe på Stevns Fyr

De passer på fyret. Fra venstre Merete Stentoft Jensen, Finn Holmager, en mulig fyrpasser Bjarne Bladt Hansen og Hans-Erik Meincke (Foto: Klaus Slavensky)

Lørdag middag, høj himmel og sol. Flaget blafrede ved Stevns Fyr. Tre frivillige fyrpassere var parate til at tale med interesserede aspiranter.

Alle tre har flere års erfaring i at informere turister om fyrets historie, de tidligere metrologiske gøremål, farvandsovervågningen og så opsyn med de løbende udstillinger.

Bjarne Bladt Hansen kom med hunden Frodo for at høre, hvad det frivillige fyrpasseri indebærer.

– Spiser den hundekiks, spørger Merete Stentoft Jensen, som har været fyrfrivillig i tre-fire år. De to andre, Finn Holmager og Hans-Erik Meincke, har været med i fem år.

– Jeg arbejder, men vil bruge fritiden fornuftigt, forklarer Bladt Hansen og tilføjer:

– Der er jo altid lidt tid tilbage. Jeg var på Snurretoppen fredag, og nu er jeg ude at sondere her. Jeg forventningsafstemmer, smiler han

Måske har Stevns Fyr-folkene fået en kollega til de 18, som i forvejen passer på seværdighederne. Og der er brug for ekstra hænder, da der i sommersæsonen kan komme op til 400 besøgende i weekenden.

sky

Café som er Stevns største dagligstue

Der dufter af kaffe, og der tømmes kopper, mens der strikkes og snakkes.

Kort sagt: hyggestemning.

På denne lørdag formiddag har der været flere end 20 forbi, både i forretningen og i det, som ligner Bedstes dagligstue.

– Hver dag får vi henvendelser fra interesserede, der spørger ind til vores arbejde, forklarer lederen af værestedet Stevnen, Rikke Ackermann.

Hun fortæller, at de frivillige på Stevnen er folk, som har lyst og gejst til at motivere mennesker i alle livets situationer. For på Stevnen kommer folk, der skal have noget at stå op til, noget der engagerer dem i dagligdags aktiviteter.

– Vi er Stevns største dagligstue, fortæller Rikke med et stort smil.

Og hvem vil ikke gerne opleve og mødes med en sådan overbevisende venlighed? Og sende et smil tilbage.

sky

Bal i Borgerforeningen

I udkanten af Hellested ligger Elverhøj, hvor der som bekendt blev holdt eventyrlige gilder. Den tradition har Hellested-borgerne intet problem med at holde i live.

Med Borgerforeningen i spidsen havde de fredag pyntet forsamlingshuset op, så det var en elverkonge værdigt. Troldgubben fra Dovrefjeld og hans to uvorne sønner kom ikke, men det gjorde til gengæld gode folk fra nabobyerne Barup, Arnøje og Tåstrup.

130 var der plads til, og husorkestret Per og Lars var også på plads, som de har været det i 16 år.

– Vi startede i formiddags med at komme koen på grillen, fortæller borgerforeningens formand, Anne-Grethe Mathiesen. Jo, det tager tid at lave alt fra bunden. Og traditionen tro startes med sild og snaps.

Brugsforeningens formand, Kasper Krogh Christensen, holdt høstgildets festtale, og den handlede, bl.a., om, hvor vigtigt foreningsarbejdet er for landsbyerne.

sky

Derfor arbejder jeg frivilligt

Som en hestesko, der som bekendt bringer lykke, stod foreningerne parate i boderne, da de præsenterede deres arbejde fredag eftermiddag.

Hjerneskadeforeningen, Diabetesforeningen, Dansk Handicap Forbund, Hjemmeværnet og Ældre Sagen. Temaet for Frivillig Fredag var i år “Vis værdighed”, og det gjorde de tre, som fortalte om, hvorfor de laver frivilligt foreningsarbejde.

Hanne Østerlund fra handicapforbundet fik så meget tilbage, når hun tog beboerne på plejecenter Stevnshøj med på ture. Steffen Brandorff fra projekt “Lydavis”, der hjælper blinde og svagtseende med at “læse” lokale nyheder, følte det nyttigt at bringe lydavisen ud. Dorete Olesen fra Ældre Sagen går altid glad hjem fra det frivillige arbejde, som har beriget hendes tilværelse.

Centrets daglige leder, Lena Bjerrum Bach, havde arrangeret en konkurrence med spørgsmål om frivillighedsarbejdet. Af denne fremgik det, at der er over 190 foreninger på Stevns, og at danskerne bruger over en million timer om dagen på frivilligt arbejde.

Foreningerne håber på, at flere vil deltage, så det imponerende tal vil stige.

sky