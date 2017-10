Kurver der knækker

(Last Updated On: 25. oktober 2017)

Stevns Kommune bonner ofte godt ud i de kommunale undersøgelser.

Men i de seneste er kurven knækket den forkerte vej.

Stevns: Det nærmest vælter frem med undersøgelser og analyser fra diverse interesseorganisationer i forbindelse med det forestående kommunalvalg.

Ofte bygger det på samarbejde med Danmarks Statistik, og da det ligger Stevnsbladet fjernt at motivforske i baggrunden for undersøgelserne, så gengives her de rene faktuelle informationer.

Lukket for børn

Daginstitutionernes lukkedage er et besparelsestiltag der har bredt sig i landets kommuner.

Det viser en ny opgørelse fra Social- og Børneministeriet, der bygger på kommuners planlagte lukkedage på hverdage.

F.eks. har Køge 3,2 dage hvor forældre må finde på alternative ordninger for deres børn, mens Stevns med 17 lukkedage ligger blandt de kommuner, der oftest smækker døren i.

Patienter nej tak

En ny analyse fra Praktiserende Lægers Organisation, PLO, viser at antallet af lægeklinikker med et ’Nej tak til nye patienter’-skilt er historisk højt.

Per 31. august i år er “lukkede” lægehuse steget til 67 procent. Og på Stevns har mellem 80-100 procent lukket for tilgang af nye patienter, samtidig med at kommunen tilstræber en politik, der skal tiltrække nytilflyttere.

Frit erhvervsfald

Ifølge Dansk Byggeri står det heller ikke godt til med erhvervsvenligheden.

En ny analyse, der bygger på 31 erhvervspolitiske indikatorer, viser på en samlet rangering den enkelte kommunes erhvervsvenlighed.

Her er Stevns faldet fra plads 13 i 2016 til en 27. plads i 2017.

Farvel til folkeskolen

Til gengæld går det godt for landets privatskoler. Det er en stigende tendens at sende børnene i privatskole.

Det viser en analyse, som Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har lavet. Her viser tallene, at privatskoleelever også er markant stigende på Stevns.

sky