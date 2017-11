Følg med i stemmedeltagelsen

(Last Updated On: 21. november 2017)

Løbende opdatering af stemmeprocenten for kommunens fire valgsteder ved kommunalvalget tirsdag den 21. november 2017

Vælgerne kunne i år stemme allerede fra kl. 8, hvilket er én time tidligere end ved tidligere valg. Flere benyttede sig af muligheden for at stemme fra morgenstunden – her er klokken 8.10 ved valgbordene på Harmonien i Rødvig. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: Seneste opdatering af stemmeprocenten er fra kl. 11, hvor 17 procent svarende til 1.262 stemmer var afgivet i Stevns kommune.

Nedenfor er stemmerprocenter for de fire valgsteder, Harmonien i Rødvig, Hårlevhallen i Hårlev, Stevnshallen i Store Heddinge og Strøbyhallen i Strøby, opgjort kl. 9 og kl. 11.

Klokken 09.00

Hårlevhallen: 270 stemmer – 5,9 procent

Strøbyhallen: 434 stemmer – 7,6 procent

Stevnshallen: 343 stemmer – 7,2 procent

Harmonien: 215 stemmer – 6,7 procent

Total: 1.262 stemmer – 6,9 procent

Klokken 11.00

Hårlevhallen: 652 stemmer – 14,2 procent

Strøbyhallen: 1.005 stemmer – 17,7 procent

Stevnshallen: 850 stemmer – 17,8 procent

Harmonien: 589 stemmer – 18,4 procent

Total: 3.096 stemmer – 17,0 procent

Modtagne brevstemmer i 2017: 659 brevstemmer (2013: 595 brevstemmer).

Valgstederne lukker kl. 20. Husk valgkortet og tag hen og stem.

rmh