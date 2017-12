Stjerneskuespillere kommer med sne

(Last Updated On: 29. november 2017)

Henning Jensen og Kirsten Olesen står på scenen i Erikstruphallen

Drengen fra Stevns, skuespiller Henning Jensen, har rollen som den demensramte far i »Med sne«. (Pressefoto)

Store Heddinge: Det er Det Kongelige Teater som gæster Stevns med det succesanmeldte drama »Med sne«. Det sker fredag den 8. december kl. 19:30.

Skuespiller fra Stevns

Det er Stevns Teaterforenings største satsning i denne sæson, fortæller teaterforeningens formand Leif Sinius, og fortsætter:

– Det har ellers i flere sæsoner vist sig umuligt at få de forestillinger, som teaterforeningen ønskede sig fra Det Kgl. til at passe ind på de scenemuligheder, der er adgang til i Stevns Kommune. Så meget glædeligere er det, at Henning Jensen, der er opvokset på Stevns, medvirker i denne meget roste forestilling om, hvad der sker i en demensramt familie. »Med Sne« handler netop om, at det er hele familien der rammes, når ét familiemedlem får demens.

Ordkamp og musikdrama

Det er nemlig en visuel og sanselig teaterrejse ind i den dementes hjerne.

En far. En søn. En datter. En neurolog. Fire mennesker forsøger at finde mening i demenssygdommens kaos. Faderen får stillet en demensdiagnose og kastes ud på totalt ukendt grund med børnene som magtesløse vidner.

»Med sne« tager favntag med livet, når det bliver allersværest. Musik, dans og tekst kæmper om scenen, alt imens sygdommen tålmodigt overtager stadig mere af en mand, der langsomt sner til. Sygdommen er hele tiden til stede i et kaotisk kosmos, som en uberegnelig og uforudsigelig, kropslig, visuel kraft i form af dansere, der forvrider virkeligheden og forvirrer i poetiske hallucinationer.

Henning Jensen er faderen, der knapt forstår, at han er syg, Maria Rossing og Peter Christoffersen, hans børn. Kirsten Olesen er neurologen, der inviterer på en rejse ind i det demente sind.

Billetter fås via: www.stevns-teater.dk.

sky