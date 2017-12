Intern splid i Dansk Folkeparti

(Last Updated On: 5. december 2017)

Det har skabt furore i Dansk Folkeparti, at Varly Jensen på valgnatten pegede på Venstres Anette Mortensen som borgmester. Venstre får stadig borgmesterposten, efter ny aftale med Socialdemokratiet, men DF mister sine positioner.

(Fotocollage: Klaus Slavensky og Mikkel Hoffmann-Rasmussen)

Den fungerende DF-formand har meddelt sin afgang

Stevns: Før Dansk Folkeparti tabte alt på gulvet, fik DF’s konstitueringsaftale med blå blok, der endte med en borgmesterpost til Venstre, kommentarer som “snigmord”, “hån” og “Blodig” af DF’s fungerende formand Keld Hein.

Et internt brev til medlemmer af Dansk Folkeparti på Stevns er ifølge partiets formand lækket af nogen uden for partiet, hvilket han beklager. I brevet til DF-medlemmerne gennemgår Keld Hein episode på episode hvor han mener, at Venstre har “forgiftet klimaet i kommunalbestyrelsen” med “magtsyge og jalousi”, og til stadighed behandlet “DF utroligt dårligt.”

DF-formand: Nej til Venstre

Overfor Stevnsbladet fastholder Keld Hein sin vurdering, og fortæller, at partiets bestyrelse har givet udtryk for, at DF ikke skulle samarbejde med den kommende borgmester Anette Mortensen og Venstre.

– Det burde Varly Jensen have vidst, for Venstre ville os ikke, siger DF’s fungerende formand.

Stevns nye viceborgmester deler ikke formandens opfattelse.

– Keld Hein har ikke deltaget i diskussionerne om valgforløbet, og må have fået et forkert indtryk af hvad der er sket, lyder det fra Varly Jensen, som understreger:

– Den valgte bestyrelse har givet 100 procent fuldmagt og opbakning til at jeg kunne forhandle en konstitueringsaftale på plads. Den aftale vil under ingen omstændigheder blive ændret. Når jeg indgår aftaler, så holder de, siger Varly Jensen.

Keld Hein siger modsat, at han er fuldstændig uforstående over, at Varly Jensen har troet, at han kunne gå tilbage til den politiske gruppe, som har svigtet Dansk Folkeparti.

Igen bliver det ord mod ord, idet Varly Jensen udtaler:

– Naturligvis har den valgte bestyrelse i enighed godkendt den indgåede konstitueringsaftale.

Umoralsk og uetisk

Keld Hein har meddelt sin afgang som formand, med øjeblikkelig virkning.

Han fremhæver DF’s samarbejde med bl.a. Socialdemokratiet som “konstruktivt og loyalt”.

– DF fik markante fingeraftryk på budget 2018 med f.eks. ekstra rengøring for ældre.

DF-formanden havde derfor hellere set en aftale med Socialdemokratiet, og han tager i brevet til medlemmerne “dyb afstand fra konstitueringen” der sikrede Venstre borgmesterposten, selv om vælgerne straffede Venstre med at halvere mandatet.

Det er “imod al moral og etik”, lyder det fra Keld Hein, der henviser til et underskrevet bestyrelsesreferat. Han oplyser desuden, at han har fået flere positive reaktioner fra DF-medlemmer, som deler hans holdning.

Salt i såret

Den nye konstituering uden om DF, som omtales andet sted i avisen, betyder at DF endnu en gang står med tomme hænder efter Venstres kovending, men denne gang også med en formand, der smækker med døren og et splittet parti.

sky