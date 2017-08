266 cykelryttere trodsede regnen

(Last Updated On: 2. august 2017)

Se billederne fra en regnfuld aften på cyklen. (Fotos: Rikke Michael Hansen)

Stevns: I går aftes havde Stevns Cykel Motion arrangeret det årlige cykelløb Stevns Rundt med tre ruter af varierende længde.

Starten gik ved SuperBrugsen i Store Heddinge med de første starter kl. 18.30 – og regnen silede ned fra start til slut for de fleste af deltagerne.

– Det var en våd omgang. Regnen stoppede først ved 21-tiden, og det våde vejr forsinkede nogle af deltagerne. Den sidste rytter var i mål omkring kl. 21.30, oplyser løbsleder Bjarne Andersen fra Stevns Cykel Motion.

Udover forsinkelser betød regnen også rigtig mange punkteringer for rytterne, især for dem, der kørte på racercykler.

I alt 266 ryttere stillede op til start. Færrest, omkring 50, cyklede ud på den 22 kilometer lange familierute. Flest valgte mellemruten på 50 kilometer, her havde 135 ryttere tilmeldt sig, mens omkring 80 ryttere kørte af sted på den lange rute.

– Men det var ikke alle 266, der gennemførte deres rute. Nogle valgte at give op undervejs og køre hjem, mens andre skar lidt hjørner hist og her for at komme hurtigere i mål, siger Bjarne Andersen.

– Deltagerantallet har været oppe på over 600, og set over de seneste år er gennemsnitstallet på omkring 400 cykelryttere. Men med det vejr, bliver jeg nød til at være tilfreds med årets deltagerantal, siger løbslederen.

Det var Bjarne Andersens sidste gang som løbsleder. Til næste år bliver det Heidi Larsen fra Stevns Cykel Motion, der skal lede Stevns Rundt. Det er den 7. august 2018, og Bjarne Andersen garanterer, at det til næste år bliver tørvejr.

For øvrigt kan man frem til starten af oktober træne sammen med andre cykelmotionister i Stevns Cykel Motion hver onsdag kl. 18 og på søndage kl. 9.

rmh