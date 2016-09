3 morgentrafikanter sigtet for kørsel uden førerret

STEVNS/KØGE: Politiet gennemførte onsdag fra morgenstunden en mindre kontrol af de trafikanter, som kørte ad Strandvejen i nordlig retning ved Billesborgvej. Her blev bilisterne standset med henblik på rutinemæssig kontrol af deres køretøj og kontrol af føreren med hensyn til førerret.

I forbindelse med kontrollen anvendte politiet det netop ibrugtagne automatiske nummerplade genkendelsessystem (ANPG), der gav udslag på køretøjer, hvor der kunne være grundlag for kontrol af dette og/eller køretøjets fører.

Kl. 7.05 standsede politiet en 19-årig kvinde fra Hårlev, som ikke havde nogen førerret, idet hun i juli 2016 havde fået kørselsforbud og i den forbindelse skulle have afleveret sit kørekort til politiet. Til trods for dette fremviste hun sit kørekort til politiet, som nu inddrog kørekortet. Den 19-årge blev således sigtet for kørsel uden førerret.

Kl. 7.31 standsede politiet en personbil ført af en 53-årig kvinde fra Klippinge. Føreren fremviste et kørekort, men ved nærmere kontrol af hendes personlige forhold viste det sig, at hendes førerret var blevet inddraget i januar 2014, fordi hun ikke var mødt til en kontrollerende køreprøve. I den forbindelse havde den nu 53-årige kvinde udfyldt en erklæring på tro og love om, at kørekortet var bortkommet, og at hun derfor ikke kunne aflevere det til politiet. Politiet stod imidlertid med det bortkomne kørekort i hånden, hvorfor den 53-årige ud over en sigtelse for kørsel uden førerret også blev sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om at afgive en urigtig erklæring vedrørende kørekortet.

Endelig sigtede politiet kl. 7.55 en 42-årig mand fra Store Heddinge for kørsel i frakendelsestiden, da han blev stoppet i en personbil.

Alle bilister kan nu forvente at høre nærmere fra politiet efter morgenens spontane færdselskontrol, der også kan forventes gennemført andre steder på andre tidspunkter.