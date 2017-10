32 unge på Stevns mangler praktikplads

(Last Updated On: 23. oktober 2017)

Af: Michael Graakjær, spidskandidat for SF ved kommunalvalget og regionsrådskandidat

Arbejdsgiverne skriger konstant på faglært arbejdskraft, og alligevel går der 32 unge rundt på Stevns uden en læreplads – det er ikke godt nok.

Vi har heldigvis mange firmaer, store som små, som påtager sig den samfundsopgave, det er, at hjælpe vores unge med en uddannelse. På trods af det er der stadig for mange, ofte store firmaer, som undlader at løfte opgaven.

Derfor kræver SF uddannelsesklausuler ved udførelse af store opgaver, så firmaer fremover, hvis de ønsker at levere til Stevns kommune, skal ansætte lærlinge. SF forslår at man, som en begyndelse, sætter det til en lærling pr. 10 ansatte ved større opgaver. Dog ønsker vi på sigt at udvide klausulerne til at omfatte kommunens indkøbspolitik, hvis det første tiltag ikke får skaffet alle de unge en praktikplads.

SF vil rejse det samme krav i Region Sjælland, hvor vi for tiden har mange store byggeprojekter. Ønsker vi, at de unge skal tage en håndværksmæssig uddannelse, skal vi sikre, at de kan afslutte deres uddannelse på en ordentlig måde.