40 år med Stevnsbladet

(Last Updated On: 18. oktober 2017)

En gang om ugen i 40 år – kun én uge er den udeblevet på grund af snestorm – er en nytrykt udgave af Stevnsbladet med ugens gode tilbud og relevante nyheder havnet i postkassen hos de fleste stevnsboer. En af grundlæggerne, Steen Nedergaard Hansen, har været med hele vejen – næsten da

Steen Nedergaard Hansen, medstifter af Stevnsbladet for 40 år siden. (Foto: Rikke Michael Hansen).

Stevns: Stevnsbladet 1. årgang nr. 1 udkom fredag den 14. oktober 1977. På forsiden blev avisen præsenteret med overskriften »Så er vi her…«.

Udgiverne – dem vender vi tilbage til lige om lidt – beskrev på forsiden af første udgivelse den nye, konkurrerende lokalavis – for der fandtes i forvejen Stevns Avis – således:

»Fra læserne skal nødvendigvis komme inspirationen til bladets indhold, og selvom Stevnsbladet først og fremmest er et annonceblad, giver det en masse muligheder for lokal orientering, debat i læserbrevkassen, her kan finde praktiske oplysninger som lægevagt osv. Læserbrevkassen kan blive et spændende afsnit af bladet – det er op til læserne at finde emnerne frem, og ordet er frit for alle synspunkter og meninger«.

De to udgivere af Stevnsbladet, Torben Hansen og Steen Nedergaard Hansen, kom fra Expresstrykkeriet Stevns som producerede lokalavisen Stevns Avis. Her arbejdede de som typografer, indtil de fandt ud af, at »den lille avis«, som den hed i folkemunde, ikke i tilstrækkelig grad kunne dække det stigende behov for annoncering og formidling af nyheder.

Levende museum

Stevns Avis havde på det tidspunkt eksisteret i omkring 50 år, med to ugentlige udgivelser. Den tekniske kapacitet på trykkeriet var en begrænsende faktor, og typisk var avisen på fire sider, i enkelte tilfælde otte.

– Vi arbejdede på et levende museum med forældet udstyr i avisens trykkeri. Al sats var håndsat, det vil sige, at vi stod med sættekasser og satte teksten op, bogstav for bogstav, med blybogstaver. Alle andre anvendte på det tidspunkt maskinsats. Og når avisen var trykt, skulle den falses (foldes, red.) i hånden, fortæller Steen Nedergaard Hansen.

Det betød, at annoncørerne – som der blev flere og flere af i takt med udviklingen i detailhandlen – ikke kunne være sikre på at få optaget deres annoncer i avisen. Den redaktionelle del var følgeligt endnu mere sparsom.

Både afvisningen af annoncører og den meget sparsomme plads til redaktionelle historier var vægtige årsager til, at Torben og Steen brød ud og startede op som selvstændige.

Et vovestykke

Steen var, ligesom Torben, startet som typografelever hos Expresstrykkeriet Stevns; Torben i 1962 og Steen syv år senere. De to kollegaer besluttede sig i 1977 – da var Torben 30 år og Steen 25 år – for at bryde ud og starte Stevnsbladet som en direkte konkurrent til Stevns Avis. I starten med en tredje partner, Keld Lundstrøm, som dog efter en årrække blev købt ud af anpartsselskabet.

– Det var et vovestykke, af flere grunde. Dels det forhold, at næsten alle byens erhvervsdrivende var aktionærer i Stevns Avis og derfor var loyale overfor den avis. Dels var vi ikke forretningsfolk, vi var håndværkere. Men vi fik god bistand og rådgivning fra vores revisor, og et lån i Privatbanken, som havde fået en ny, ung bankdirektør, fortæller Steen.

Trods en lidt hård start, hvor der skulle kæmpes for annoncerne, lykkedes det de unge iværksættere at holde skansen. Blandt andet fordi de fik eksterne satsopgaver, heriblandt ugeavisen Køge Egnen.

– Vi arbejdede altid, næsten i døgndrift. Vi lagde alle vores kræfter og al vores energi i det. Der var ikke tid til så meget andet, siger Steen.

Faktisk var der én uge, det var torsdag den 28. december 1978, hvor Stevnsbladet ikke nåede frem til postkasserne. Grundet voldsomt snevejr var chaufføren havnet i grøften ved Udby med alle aviserne liggende inde i folkevognsrugbrødet. Sådan så forsiden ud.

Avisen blev solgt

I 1978 overtog Stevnsbladet den daværende Vallø Avis, som boghandler Jens Erik Staxen i Hårlev hidtil havde udgivet. To år senere købte de Stevns Avis. Begge aviser blev en del af Stevnsbladet.

Der kom vind i sejlene, og i midten af firserne var en typisk avis på 52 sider, mens den i højtiderne kunne nå helt op på 80 sider.

I 2000 valgte de to indehavere at sælge Stevnsbladet til udgiverselskabet Dagbladet, og lokalavisen blev en del af avisgruppen under Provins-Trykkeriet i Vordingborg, der ejes af Sjællandske Medier. Dette ejerforhold er fortsat gældende i dag.

Ejerskiftet betød dog ikke de store forandringer for Stevnsbladet, og både Torben og Steen fortsatte med deres opgaver på avisen, blot havde de nu ansættelsesforhold med arbejds- og ferieuger ligesom andre funktionæransatte.

Nye tider

Men jo, selvfølgelig har noget ændret sig på 40 år. Ret meget, faktisk.

Teknikken indenfor den grafiske verden.

Antallet og sammensætningen af butikkerne og dermed annoncørerne. Til gengæld er fordelingen uændret, 70 procent af avisen skal være annoncer og de resterende 30 procent går til det redaktionelle stof.

Nyhedsstrømmen og -formidlingen, som går langt hurtigere idag, hvor internettet er blevet en naturlig del af de flestes hverdag.

Og med internettet er også kommet de sociale medier, som muliggør meningsudveksling på en helt anden måde end tidligere set – og som muliggør andre former for annoncering. Stevnsbladet har været med hele vejen med en velbesøgt hjemmeside og facebookside.

– Også tonen har ændret sig rigtig meget. Læserbrevsskribenterne gik virkelig til den dengang, og mange benyttede sig af, at ordet var frit. Mange af indlæggene var på kant med injurielovgivningen, og der var ingen censur. Den var slet ikke gået i dag, fortæller Steen.

Samlingspunkt for lokalsamfundet

Kun 59 år gammel døde Torben, det var i december 2006.

– Vi havde kørt et parløb i alle årene. Han var en stor inspiration for mig, han var fagligt en meget dygtig typograf – og så var han arbejdsom, fortæller Steen.

Efter Torbens død fortsatte Steen for fuld kraft, og han har været med i samtlige 40 år, næsten. Officielt gik bladchef og grafiker Steen Nedergaard Hansen nemlig på pension den 14. juni 2017, tæt ved sin 65 års fødselsdag, fire måneder før jubilæumsdagen.

Selvom Steen nu er pensionist, har Stevnsbladet heldigvis stadig æren af at have ham som ferieafløser. Og det nyder vi i fulde drag, så længe han gider. Og selvfølgelig læser han stadig Stevnsbladet, hver uge.

– En lokalavis er værdifuld for lokalsamfundet, den er vigtig for samlingskraften. Den er et godt samlingspunkt for debat og nyheder. Det var den, da vi startede – og det er den stadig, slutter Steen. rmh

