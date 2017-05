40 års jubilæum og 40.000 kr.

(Last Updated On: 8. maj 2017)

Lørdag fejrede Stevns Lokalhistoriske Arkiv sit 40 års jubilæum, og blandt de mange jubilæumsgaver var en særligt flot én af slagsen fra Stevns Brandkasse: Et tilskud på 1.000 kroner pr. leveår

Se billedgalleriet: 1. Mange besøgte arkivet, heriblandt borgmester Mogens Haugaard Nielsen, tv. 2. Formand for Stevns Lokalhistoriske Arkiv, Poul Henriksen, bliver ønsket tillykke af Bjarne Østergård Rasmussen, formand for NFK-udvalget og Annette Kjær, centerchef i Stevns Kommune. 3. Besøg fra Køgearkiverne. 4. Poul Henriksen byder velkommen. 5. Borgmesteren holder tale. To af arkivets frivillige har travlt med at digitalisere en dagbog, skrevet af en lokal landmand for årene 1890 til 1917. (Fotos: Rikke Michael Hansen)

Store Heddinge: Til daglig holder Stevns Lokalhistoriske Arkiv til på førstesalen i den tidligere folkeskole på Egestræde. Lørdag var der inviteret til 40 års jubilæum, og mange valgte at kigge op i arkivet lokaler og ønske tillykke.

– Vi havde cirka 70 besøgende, og det antal synes vi er meget, meget flot. Vi fik blandt andet besøg af en del, som vi ikke tidligere har set på arkivet, og der var flere, som kom og tilbød at skrive historier til årbogen Stevns før og nu, fortæller arkivets formand, Poul Henriksen.

– Vi var også heldige at modtage gaver. Blandt andet var der 500 kroner fra eleverne i afgangsklassen 3. Real B i 1976, som sidste år besøgte arkivet og fik en rundvisning. Det var de så glade for, at overskuddet fra deres møde den dag blev skænket os. Stevns Brandkasse gav os et tilskud på 1.000 kroner pr. leveår, og der var mange andre gode gaver, siger formanden.

Digitalisering, slægtsforskning og bogudgivelser

De 20 frivillige, som er tilknyttet arkivet i Store Heddinge, bruger hver uge mange timer i Egestræde, og for det takkede borgmester Mogens Haugaard Nielsen (løsgænger):

– I gør et fantastisk arbejde med digitaliseringen af arkivet, I tyder og tolker, hjælper med slægtsforskning og begaver os hvert år med en ny Stevns før og nu bog, som jeg selv er begyndt at bruge flittigt de seneste år, sagde borgmesteren.

Netop Stevns før og nu var arkivets højeste fødselsdagsønske, altså at få solgt ud af årgangene til en favorabel pris, og det gik ganske fornuftigt.

– Men vi har fortsat en mindre beholdning af de tidligere årbøger, som i et lille stykke tid endnu sælge til »jubilæumspris«, tilføjer Poul Henriksen.

rmh i samarbejde med Jens Skovly, Stevns Lokalhistoriske Arkiv