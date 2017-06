480 triatleter til Stevns Jernmand

(Last Updated On: 21. juni 2017)

Sidste år deltog 495 triatleter ved Stevns Jernmand. (Arkivfoto)

Stevns: Køge Triathlon Team står på søndag for afviklingen af fjerde udgave af Stevns Jernmand.

Deltagerantallet, der i år er på 480 triatleter, fordeler sig ligeligt på de to ruter: Kvart og halv Jernmand.

Den korte distance, svarende til en kvart ironman, vil bestå af 950 meter svømning fra Rødvig Strand efterfulgt af 45 kilometer cykling på de stevnske landeveje, mens løberuten på 10,5 kilometer er henlagt til det smukke område ved Boesdal og på Trampestien og med mål på Rødvig Havn.

Deltagerne på den lange distance skal gennemføre samme strækning to gange.

– Stevns Jernmand blev sidste år rost meget af deltagerne og af dommerne fra Danmarks Triathlon Forbund, som fandt stævnet meget velarrangeret. Stævneudvalget bag Stevns Jernmand vil igen i år gøre sit yderste for at skabe de bedste rammer for deltagerne, siger stævneleder Torben Karlshøj.

Over 100 hjælpere fra Køge Triathlon team og lokale klubber i Rødvig vil være til stede for at give deltagerne en god oplevelse i Rødvig og omegn på søndag, hvor svømmestarten vil lyde kl. 11.

For første gang oplever arrangørerne en tilbagegang i deltagerantallet. Ifølge stævnelederen skyldes det, at stadig flere klubber tilbyder stævner.

– I denne korte sæson har der desuden allerede været afviklet to internationale mesterskaber i Danmark, som ligeledes har trukket mange deltagere, forklarer Torben Karlshøj.

rmh