5. klasserne læste på Nytorv

STORE HEDDINGE: I dag er FN’s internationale læsedag, og i dagens anledning havde 5. A og 5. B fra Store Heddinge skole valgt at rykke ud af klasselokalerne. Med hver sin bog under armen gik elever og lærere til Nytorv, hvor de i den lune septembersol sad på torvet og læste.

Dagen sætter verden over fokus på, at alle skal have ret til at lære at læse og skrive.

– Nogle danske skolebørn synes, at det er øv at gå i skole. Men når man kan læse og skrive, så kan man skabe sit eget liv, og man kan være med til at præge det samfund, som vi lever i. Det synes jeg er et vigtigt budskab at få ud, siger lærer i 5. klasse på Store Heddinge skole, Pia Pedersen.

rmh

(Fotos: Rikke Michael Hansen)