Åben atelierdør lukker

(Last Updated On: 29. august 2017)

Gratis deponering. Benthe Ørbeck tilbyde disse to malerier til en institution eller virksomhed, da hun fra flytter Stevns. (Foto: Klaus Slavensky)

Klippinge: Var det ikke selveste Goethe, der skrev om farvers betydning? Gul vakte glæde, blå melankoli og så videre.

Der er også, helt uvidenskabelige forsøg, der bedyrer, at farver har betydning for hvordan vi oplever smag, når vi spiser og drikker. En bøf, der er grå? Nej, vel. Så den er sikkert god nok, det med farvers betydning.

Gratis kunst udbydes

En kunstner, der sikkert vil fremhæve farvers dialog med ens sindelag, er Bente Ørbeck. Hun var en af Stevns 45 kunstnere, som i den forgange weekend deltog i “Åbne Atelier” og bød folk ind i kunstens forunderlige verden.

Men nu er det slut. Benthe Ørbeck flytter fra Stevns. Derfor får kunstelskere mulighed for at købe hendes malerier for halv pris. Og derfor har hun taget en ganske unik beslutning: Hun vil deponere to særlige malerier til en institution eller virksomhed.

Hvem vil have Livets vej?

Det drejer sig om malerierne ” Rue De La Vie” (Livets vej), som både er et stednavn i LA i USA og flere steder i Frankrig. For Benthe Ørbeck vedkender sig at være frankofil. Malerierne har da også været udstillet i Grand Palais i Paris.

Men nu er chancen der for, helt gratis, at få de to oliemalerier på 2,20 x 1,03 meter. Tilbuddet er her og nu, da kunstneren forlader sit herregårdshjem og tre tønder land, hvis have er “selvdesignet” og lig det billedunivers af farver og abstraktioner, som kendetegner Ørbecks kunst.

Malerier har ingen alder

Benth Ørbeck kender sin kunsthistorie, har gået på akademiet i Nice, underviser selv og holder foredrag, ligesom hun vil fortsætte med at lave udsmykningsopgaver og male.

– Malerier har ingen alder, siger hun og fortsætter:

– At male er en krævende proces, og jeg maler ofte i serier indtil temaet er udtømt. Det kan være murbilleder, gamle døre, afskallede vægge. Det er kunstneres og publikums forestillingsevne, der skaber “nye” motiver og farver.

Sidste chance for besøg

Kunstneren Ørbeck siger nu farvel til ejendommen på Bækkemosevej på Stevns og de afskallede døre til hendes atelier, men forbliver en del af “Åbne Atlierdøre”, som er et fællesskab hun holder af. Men denne måned ud kan man besøge kunstneren ved Klippinge, og derefter på www.orbeck-art.com.

sky