Åben gedestald i Klippinge

(Last Updated On: 4. maj 2017)

Klippinge: Åben Gedestald er et nyt tiltag fra Dansk Gede Union, DGU’s gedeavlere. I år er det lørdag den 6. maj mellem kl. 10 og 15, hvor der vil være mulighed for at opleve flere forskellige gederacer.

Sidste år åbnede fire besætninger stalddørene, men i år er der ti avlere, som har meldt sig. Heriblandt er Ena Simone Thor Christiansen i Klippinge, som har dværggeder i sin stald.

– Her på Stevns har jeg dværggeder, og jeg åbner min stald for alle nysgerrige. Jeg deler ud af al min erfaring og hjælper gerne med at finde ud af hvilken gederace, der passer dig, siger Ena Simone Thor Christiansen, som bor på Lykkebækvej 6.

Det er nemlig vigtigt, at man anskaffer sig geder af en race, der passer til de forhold og forventninger, man måtte have.

– Vi anbefaler, at man tager sig tid til at besøge avlere af forskellige racer for at høre nærmere og se de forskellige måder at indrette stalde og folde på. Men har man ikke lige har tænkt sig at anskaffe geder selv, er man stadig hjertelig velkommen til at komme og nyde dyrene den 6. maj, understreger formand for DGU, Anne Bjørklund.

Maj er for øvrigt et super godt tidspunkt at se på geder, da der er kid i de fleste besætninger.

(Foto: DGU)