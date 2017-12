Åbent hus på Gymnastikefterskole

(Last Updated On: 12. december 2017)

Det er populært med et efterskoleophold. (Foto: Johnny Bjørnholdt)

Boelstofte: Børn med et efterskoleophold i bagagen, klarer sig typisk bedre senere i livet. Forskere er nu i gang med at afdække årsagerne i et stort projekt.

University College Lillebælt og Professionshøjskolen Absalon skal i et nyt projekt undersøge efterskolernes undervisning og samvær.

Kom til Boestofte

Da Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) holdt landstævne i Aalborg, deltog et efterskolehold med 6.700 efterskoleelever og 700 lærere fra 61 efterskoler.

Nu er dette hold indstillet af DGI til Kulturministeriets Idrætspris 2017.

Så det kunne være en god idé at takke ja til »Åbent hus »- arrangementet på Efterskolernes Aften onsdag den 10. januar 2018.

Her er muligheden for at komme indenfor og mærke lidt af efterskolestemningen på f.eks. Gymnastikefterskolen Stevns, hvor der blot er få ledige drengepladser til skoleåret 2018/19, og ellers muligheden for at blive skrevet op til et af de øvrige kommende skoleår.

– Vi er naturligvis enormt glade for den store opbakning, vores efterskole oplever, og vi glæder os rigtig meget til at byde velkommen til alle interesserede, fortæller forstander på Gymnastikefterskolen Stevns, Carlo Mathiasen.

På Efterskolernes Aften den 10. januar er der åbent hus kl. 18-21, og der er ingen tilmelding.

sky