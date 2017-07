Åbne haver i weekenden

(Last Updated On: 5. juli 2017)

Måske er det huskatten, der nyder den varme plet i Ole og Kirstines have i Tokkerup. (Privatfoto)

Frøslev/Karise/Tokkerup: Igen i år afholder Haveselskabet Åben Have arrangementer rundt om i landet. Tre af dem er her i området, nemlig i Frøslev, Karise og Tokkerup.

På Slågårdsvej 12 i Frøslev lidt uden for Store Heddinge ligger Jensens Have, en 5.000 kvadratmeter stor landbohave, som er åben for besøgende både lørdag og søndag den 8. og 9. juli fra kl. 10 til 16

Er man til stenbede og store sten, er haven på Tågerupvej 19 i Karise et besøg værd. Bemærk at haven kun er åben for besøgende om lørdagen mellem kl. 10 og 18.

Endelig er Ole Pedersen og Kirstine Haugaards have på Tokkerupvej 40, Tuehusene ved Karise åben.

– Der er sket en del forandringer siden sidste år. Der er bl.a. en nyopført pavillon. Ellers er haven, der blev påbegyndt i år 2000, på næsten 8.000 kvadratmeter. Der er en gammel og en ny afdeling, oplyser Ole Pedersen.

Haven er åben begge dage mellem kl. 10 og 16, eventuelt andet tidspunkt efter aftale.

rmh