Med ånd skal land bygges

(Last Updated On: 23. maj 2017)

2. Pinsedag er, ligesom pinsedagen, dagen for ånden. Helligånden. Det skal fejres, og traditionen tro afholder kirkerne i Tryggevælde Provsti friluftsgudstjeneste

Menneskevrimmel, frisk luft, og et godt budskab om fællesskab forenes med udsigt til Øresund ved pinsegudstjenesten i Boesdal Kalkbrud. (Pressefoto)

Boesdal: Pinsen bliver fejret for fuld udblæsning, når op mod 1.000 mennesker fra Tryggevælde Provstis menigheder traditionen tro forsamles for at lade Helligånden og havvinde, blæse på sig, når der igen i år er friluftsgudstjeneste.

Det er 2. Pinsedag mandag den 5. juni kl. 11 i Boesdal Kalkbrud.

Luther og reformation

I år er det Eigil Andreasen, fra Lille Heddinge, Havnelev og Højerup kirker, der er prædikant.

Han har åbnet en lille flig om indholdet; nemlig reformationsåret 2017 og Martin Luthers teologi:

– Teksten, der skal prædikes over, kaldes »den lille Bibel« og indledes med: »Sådan elskede Gud verden, at Han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på Ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv«. Og det er slet ikke så lille et budskab igen. Det er faktisk en stor skat, siger Martin Luther, som vi skal opsøge og endog finde. Evangeliet om Jesus Kristus, han er den skat, der indeholder alt det, vi tør tro, håbe og bede om. Gud gav skatten til os, og vi skal altid søge efter Ham i vores liv, og lade ham få indflydelse på alt i vores liv, til gavn for næsten og os selv. Sådan udtaler Eigil Andreasen.

Mange frivillige hænder

Et stort arbejde går forud for gudstjenesten, og mange mennesker er involveret i forberedelserne.

Der er salmer og musik, der skal øves, blomster, der skal plukkes og arrangeres, stole, der skal hentes og opstillet. Et stort alter skal laves, og et kors bliver hængt op på kalkbruddets væg. Frivillige fra alle sogne hjælper med dette store arbejde.

Det sociale værested Café Stevnen fra Store Heddinge sælger på dagen sandwich, kaffe og kage. Overskuddet går til deres sociale arbejde.

Årets indsamling går til fængslede og forfulgte kristne i Nordkorea via Dansk Europamission. Nordkorea er et diktatur hvad angår menneskerettigheder. At udøve sin kristne tro synligt i Nordkorea kan fortsat medføre fængsling og dødsstraf. Din støtte giver mad, medicin og tøj til de forfulgte kristne i Nordkorea via undergrundskirken. Du kan også betale på mobilepay 23482343.