Årets vigtigste arrangement for erhvervslivet

Ved Erhvervstræf 2017 får erhvervsdrivende mulighed for at komme i dialog med politikerne om erhvervsudviklingen. Derudover er der spændende gæsteoplæg ved Niels Zibrandtsen og Michael Brautsh

Stevns: Det er gratis at deltage, når Stevns Erhvervsråd i samarbejde med Stevns Kommune inviterer erhvervslivet i Stevns til Erhvervstræf 2017.

Til dette års erhvervstræf kan man få et indblik i kommunalpolitikernes tanker og visioner for erhvervslivet. Desuden kan deltagerne komme i dialog med politikerne i en paneldebat, hvor der både bliver sat fokus på de udfordringer og problematikker erhvervsdrivende oplever samt erhvervsudviklingen.

Arrangementet byder desuden på et spændende gæsteoplæg af Niels Zibrandtsen, der er stifteren af Danmarks førende alternative udbyder af fibernet, datacentre og it-outsourcing – GlobalConnect. I sit oplæg tager han deltagerne med på en inspirerende rejse gennem GlobalConnect.

Desuden byder aftenen på et gæsteoplæg af Michael Brautsch, der er sognepræst ved Frederiksberg Slotskirke samt feltpræst ved Forsvaret. Michael vil fortælle om nu’ets kræft, arbejdsglæde og eget ansvar for et godt arbejdsmiljø.

Erhvervstræf ’17 bliver afholdt tirsdag den 24. januar kl. 16-21 på Restaurant Harmonien, Rødvig Hovedgade 2 i Rødvig. Tilmelding sker via billetto.dk eller ved at kontakte Andrea Marchsteiner fra Stevns Erhvervsråd.

rmh