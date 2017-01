AIK’s U-12 piger skød nytåret ind med guldmedaljer

AIK 65 Strøbys U-12 piger med guldmedaljer. (Privatfoto)

Strøby/Sorø: I går eftermiddags deltog AIK 65 Strøbys U-12 piger i ”Nytårs Cup 2016”, som blev afviklet i Sorøhallerne.

Trods en del afbud, var det alligevel et kompetent mandskab, som drog til smukke Midtsjælland. Holdet skulle igennem fire indledende puljekampe mod hold fra BSF, Svogerslev, Lynge Broby og Hvidovre IF i nævnte rækkefølge.

Coco Rabæk var lidt optimistisk og havde medbragt guldhatte til en eventuel præmieoverrækkelse. Cocos optimisme skulle senere komme til, at holde stik – og det til trods for to nederlag, en uafgjort og kun en sejr i de fire indledende opgør.

Efter puljekampene skulle U-12 pigerne spille om placeringerne fra 1 til 3 i en indbyrdes alle mod alle turnering. I den første kamp vandt den arrangerende klub Sorø Freja med 3-1 over Hvidovre IF, og i kamp nummer to fik AIK 65 Strøby nu mulighed for revanche, hvor man for anden gang skulle møde Hvidovre IF. Kampen endte 2-2.

Nu var kravet en sejr, hvis førstepladsen skulle i hus, og kunne pigerne spille uafgjort eller tabe med et enkelt mål, så var andenpladsen hjemme.

Dagens sjette kamp var imod værterne fra Sorø Freja, og det blev den moralske finale, hvor det kunne gå begge veje. Daniella Christensen viste stor klasse og overskud i målet, Laura Bonde fik samlet sine veninder omkring sig til en fin defensiv, og man skulle helt frem til det sjette minut, hvor Luna Jursdorf sendte bolden ind bag keeperen i Sorø Frejas mål til en 1-0 føring, som holdte resten af kampen. Dermed var førstepladsen i hus, og Coco Rabæk og de øvrige piger fra AIK kunne ifører sig guldhatte inden præmieoverrækkelsen.

Ud over de allerede nævnte spillere, bestod AIK 65 Strøby af Kamille Andersen og Malou Nordal.

Nye udfordringer i 2017

I det nye år er der nye udfordringer i vente for pigerne i AIK 65 Strøby. Allerede i weekenden den 7. og 8. januar skal man til Hvalsø med tre hold. I den efterfølgende weekend deltager U-9 pigerne i DBU turneringen og U-12 pigerne skal være med i ”Stevns Cup 2017”.