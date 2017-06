Akvarel af Hanne Julie på årets Rødvig Vin

(Last Updated On: 22. juni 2017)

Fra venstre ses kasserer i Rødvig Borgerforening, Tom Nielsen, årets kunstner, Hanne Julie, formand i Rødvig Borgerforening, Freddie Larsen, bestyrelsesmedlem i Rødvig Borgerforening, Elisa Hollænder samt vinhandler Tommy Birk Nielsen. Akvarellen er for øvrigt allerede købt af Rita Siig fra Rødvig. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Rødvig: Årets Rødvigvin er på gaden – i år med etiket tegnet af den lokale kunstner Hanne Julie.

– Motivet er Stevns Klint set sydfra. Klinten er et af de motiver, jeg ofte maler. Jeg kender den efterhånden så godt, at jeg nogle gange fabulerer over det, fortæller Hanne Julie.

Stevns Klint byder med sit evigt skiftende lys på et uendeligt antal motiver. Årets etiket er malet en tidlig morgen med det gyldne skær fra solopgang bag pynten.

Typisk laver Hanne Julie sine skitser på stedet, hvorefter hun færdiggør maleriet i sit atelier i Rødvig.

Hanne Julie er tidligere redaktør og illustrator, lærer i bl.a. billedkunst, og tog som 18-årig sit første kursus i akvarel i København. Hun udstiller i øjeblikket på Højeruplund samt på KØNG-museet ved Lundby sammen med et par andre kunstnere.

Italienske druer

Som altid er det Tommy Birk Nielsen fra Holte Vinlager i Store Heddinge, som har udvalgt vinen.

Rødvig Vinen 2017 er for rødvinens vedkommende en Anniversario fra Piemonte på Rosso-druen. Hvidvinen er fra Sicilien og på Grillo-druen

Én flaske kan købes for 60 kroner, og køber man flere koster de 55 kroner pr. flaske.

Rødvig Vinen kan købes i Holte Vinlager i Store Heddinge og i Dagli’Brugsen i Rødvig.

For hver solgt flaske Rødvig Vin sponsorer Holte Vinlager seks kroner til Rødvig Borgerforening. I år går al overskud til byens nye hal.

– Sidste år solgte vi omkring 1.000 flasker. Med tanke på at overskuddet i år går til vores nye hal, så regner jeg med en fordobling i salget, siger en håbefuld formand for Rødvig Borgerforening, Freddie Larsen.

rmh