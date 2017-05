Alle elsker kærlighed

(Last Updated On: 11. maj 2017)

Koncert med Rasmus Nøhr i Spilledåsen – anmeldelse af Poul Erik Madsen

Se billeder fra koncerten. (Fotos: Martin V. Andersen):

Spilledåsen afsluttede onsdag aften en vellykket og velbesøgt forårssæson med endnu en udsolgt koncert.

Det lille spillested med den intime atmosfære har fået installeret nyt højttalersystem, hvilket betyder en ikke ubetydelig forbedring af lydkvaliteten, som ellers er værdsat og berømmet af såvel publikum som de kunstnere, der gennem tiderne har besøgt stedet.

Som en af aftenens medvirkende musikere sagde: ”Fantastisk, som man kan høre detaljer. F.eks. kunne jeg høre, hvilken slags stikker vores trommeslager havde gang i. Om de var med eller uden vinyl i enden”.

Man kan vel næppe forestille sig en bedre afslutning på sæsonen end den, der blev markeret af den elskelige troubadur, Rasmus Nøhr og hans velspillende band.

Smilende, venlig og med en egen drenget charme – tilsat en smule upåtaget nøl – indledte han en over to timer lange koncert, der skulle vise sig at være lige, hvad vi havde brug for denne kølige og regnfulde aften i maj. Sange om især kærlighed, men også om længsler, om sol, om sommer, om blafrende pigekjoler, om hverdagsliv, om pizzabude, om faderens kolonihavehus, om at leve ”som verdens bedste sammen” og om hans elskede København. Banaliteter! Ja, men man lades ikke i tvivl om, at Rasmus mener, hvad han synger om. Oven i hatten får hans tekster ofte et finurligt twist.

Andre gange anslås akkorder i mol, og der manes til eftertanke. Men overordnet anes budskabet, at livet er vidunderligt og at det drejer sig om, at dele sine farver med hinanden. Eller som han synger i en af sine sange: ”Del dine farver med byen”. Aldrig give op, elsk uforbeholdent og sæt hatten sådan lidt på skrå, når det passer dig bedst.

Hans melodier virker så ligetil, overbevisende og selvfølgelige og afsætter hurtigt spor i hukommelsen, ja, er næsten ikke til at slippe af med igen, når først de er leveret med den inderlighed og autencitet, der er Rasmus’ særkende.

Tak for en fornem koncert og tak til et stevnsk publikum, der villigt lod sig forføre.