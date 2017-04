Alle m/k ombord

(Last Updated On: 10. april 2017)

Det er nu, bådene skal sættes i vandet. Aktivitet i bådklubben Ege i Strøby Egede. (Privatfoto)

Strøby Egede: Man tager båden op i oktober, og sætter den i vandet i april. Det er nu. Foråret er over os, og i Bådklubben Ege er forberedelserne til en ny sæson allerede i fuld gang.

Bådklubben starter også sæson 2017 med kæntringsøvelser i Stevnsbadet i Store Heddinge, hvor instruktørerne har en jolle med ned i bassinet for at lære de unge mennesker om kæntring, redningsveste og hvordan man hjælper en kammerat op af vandet på den rigtige måde.

– Det er vigtigt at være tryg, når man begiver sig ud på vandet, forklarer Poul Skræddergaard, som er formand for Bådklubben Ege.

Skal kunne svømme

De yngre medlemmer i optimistjollerne er helt ned til otte år gamle. Eneste krav er, at man skal kunne svømme, for det er tegn på, at man er tryg ved vandet. Og det er vigtigt, selv om man altid har redningsvest på.

– Vi har tydeligt kunne mærke, at sejlsporten er blevet mere populær igennem de senere år. Vi har stor tilslutning og hele familien er ofte aktiv i klubben, hvor der er aktiviteter til alle aldersgrupper. I øjeblikket har vi venteliste til kurset for optimist- og FEVA-joller, siger Poul Skræddergaard.

Nye både på ønskelisten

Bådsformanden anbefaler, at man kontakter klubben og bliver skrevet op, hvis man ønsker at deltage.

Der sejles i optimist- og FEVA-joller hver onsdag aften, og man er velkommen til at kigge forbi, hvis man vil hilse på nogle af sejlerne og vide lidt mere om sporten.

Klubben vil gerne have nye FEVA-joller. Og Ege plejer at være gode til at få støtte. Bådklubben har tidligere fået donationer fra både Stevns Kommune, SEAS-NVE og Nykredit.

I år ønsker klubben, at indlemme en CAT16 båd, som er egnet til flere unge mennesker på en gang, i flåden.

sky