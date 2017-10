Alternativet er ude

(Last Updated On: 3. oktober 2017)

Stevns: Alternativet gav op, kandidaterne hoppede fra, og der kunne ikke findes nye som ville stille op til det kommende kommunalvalg.

Løb tør for kræfter

Efter at have afholdt et ekstraordinært møde i Hårlev i mandags står det nu fast, at Alternativet hverken opstiller i Faxe eller Stevns kommune til det kommende kommunalvalg i november.

Det nye parti skal først udbygge den lokale organisation og har på nuværende tidspunkt ikke kræfter nok, til at stille op til kommunalbestyrelsen.

– Jeg er ked af at måtte skuffe vores potentielle vælgere og de to partier, vi indgik et valgforbund med, oplyser forperson for Alternativet Faxe-Stevns, Kirsten Kock, og forklarer:

– Vi må sande, at vores bagland ikke er stærk nok til at kunne bære en effektiv valgkamp og en aktiv og helhjertet deltagelse i kommunalbestyrelsen, erkender Kirsten Kock.

Valgforbund fortsætter

Alternativet havde indgået et valgteknisk samarbejde med Enhedslisten og SF. Begge partier er blevet informeret.

– Vi har haft et fortrinligt og tæt samarbejde med Alternativet siden de begyndte at arbejde på Stevns, siger Sejer Folke fra Enhedslisten, som beklager at Alternativet ikke var istand til at stille op.

Formanden for SF-Stevns, Michael Graakjær er også ked af, at det ikke er lykkedes for Alternative at stille op til kommunalvalget.

– Vi håber at de mange kræfter som er bag Alternative vil indgå i vores kamp for en grønnere kommune og en velfærd til fordel for børnene og de ældre, siger han.

Selvom Alternativet nu ikke er med i valgforbundet mere, fortsætter valgforbundet mellem SF og Enhedslisten.

sky