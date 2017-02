Alternativet opstiller

Stevns: Nu bliver der mulighed for at få alternativ politik i kommunalbestyrelserne i Stevns og Faxe.

Partiet Alternativet vedtog på sit netop afholdte årsmøde i Hårlev, at opstille kandidater til efterårets kommunalvalg.

De to valgte kandidater er Charlotte Agerslet Hansen, som er 51 år gammel og har arbejdet indenfor IT-branchen. Og den 74 årige, pensionerede lærer, Niels Jørn Rahbek Hansen.

Fælles løsninger

Charlotte Agerslet er i dag selvstændig freelancekonsulent indenfor, projekt- og procesledelse, og bor i Skørpinge.

– Min drøm er at vi i fremtiden udtænker fælles løsninger for Stevns, der skabes i et økonomisk, miljømæssigt og socialt ligeværdigt samspil, fortæller hun og uddyber:

– Ikke mindst for fremtidens bosætnings-, infrastruktur- og beskæftigelsespolitik, slutter Charlotte Agerslet Hansen.

Respekt og realisme

Niels Jørn Rahbek Hansen, I dag er han pensioneret lærer, men han fungerer stadig som rådgiver omkring udsatte børn.

– Mine politiske mærkesager er børn, unge og miljø, siger han, og fastslår:

– Jeg går mere op i kvalitet frem for kvantitet, hvor udgangspunktet er visionær realisme, redelige argumenter, at vi har respekt for politisk uenighed hvis denne er redelig og at vi lærer af vores fejltagelser, forklarer Niels Jørn Rahbek Hansen.

Borgerinddragelse

Der blev ogsa valgt en ny bestyrelse til Alternativet Faxe-Stevns, der blev dannet i 2015. Kirsten Kock blev forperson, og Stine Madvig Evald tog posten som næstforperson,

Tove Schjellerup Bundgaard satte sig på pengekassen, og desuden var der valg til Helle Dalsgaard og Charlotte Agerslet Hansen.

– Vi er rigtig glade for at kunne præsentere vores to kandidater Charlotte og Niels, som har store forhåbninger om et mere demokratisk Stevns, hvor borgerne inddrages, siger Alternativets Kirsten Kock.

sky