Alternativet uden kandidater

Stevns: Alternativet på Stevns har mistet kandidaterne til det kommende kommunevalg. Den prekære situation skyldes, at partiets to kandidater Niels Jørn Rahbek Hansen og Charlotte Agerslet Hansen begge har trukket sig.

Niels Rahbek har desuden meldt sig ud af partiet. Charlotte Agerslets mand, Tobias Skotting, som har været Alternativets tovholder i valgkampen, trækker sig ligeledes. Begge angiver personlige årsager til retræten.

Alternativ uden alternativ

Forpersonen Kirsten Kock fra Alternativet Faxe-Stevns har derfor intet andet alternativ, udover at indkalde til et ekstraordinært årsmøde og supplerende opstillingsmøde. Mødet afholdes den 25. september fra kl. 19 til 21 i Frivillighedscenter i Hårlev.

– Jeg håber, at vi ser mange af vores medlemmer, og at nogle er klar til at byde ind. Vi har brug for nye kræfter, siger Kirsten Kock.

Valgforbund fortsætter

Alternativet har indgået valgforbund med SF og Enhedslisten, og alle tre partier erklærer i en pressemeddelelse, at dette valgsamarbejde fortsætter.

(Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)