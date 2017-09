Ambitionen skal være højere

(Last Updated On: 7. september 2017)

Dansk Industris analyse af det lokale erhvervsklima er netop udkommet, og Stevns Kommune er i år gået to pladser tilbage, til nummer 89 ud af 98 kommuner. Det skal kunne gøres bedre.

Det er Venstres ambition, at Stevns Kommune allerede fra 2018 som minimum ligger ti pladser bedre end i år, og at vi i løbet af de næste fem år blander os i top 50. Det skal blandt andet sikres ved målrettet at arbejde med:

At alle henvendelser til kommunen skal besvares inden for 24 timer At afslag på byggesager altid skal følges op med en vejledning om handlemuligheder At kommunale udbud skal fremgå af kommunens hjemmeside og der skal være en direkte kontakt til ejendomscenteret At lokale virksomheder i videst muligt omfang bør udføre kommunale anlægsopgaver

I Venstre ved vi, at et velfungerende erhvervsliv sikrer arbejdspladser, velstand og trivsel til kommunen, og Venstre arbejder derfor målrettet på at give erhvervslivet de bedst mulige vilkår.

På vegne af Venstre Stevns

Anette Mortensen

Borgmesterkandidat