Anmelderrost forfatter i Tinghuset

Lasse Løager leverer et humoristisk foredrag, som tager favntag med tunge emner på en let og sanselig facon. (Pressefoto)

Store Heddinge: Forfatter til den anmelderroste debutroman »Skyggefald«, Lasse Løager, kommer onsdag den 8. februar til Tinghuset

– Lasse er en utrolig spændende ny forfatter, som med sin første roman »Skyggefald« har skrevet en bog om sin egen opvækst. En på alle måder frygtelig beretning, beskrevet i et utroligt levende og virkeligt sprog, og med en nærhed og fortættethed, som bringer én hen et andet sted, imens man følger hans historie side for side. Lasses historie er unik for ham, men mange oplever desværre dybe svigt i deres opvækst, og Lasse tager nu rundt og deler sine tanker, sin udvikling og sine drømme med andre – og nu kommer han til Stevns, siger Monica Lykke Andersen fra klubben Cloud Nine LIV, som står bag arrangementet.

Kig indenfor i Cloud Nine og høre mere om arrangementet, som starter kl. 19.

rmh