Anne Dorte & Billy Cross

Koncerten med Anne Dorte Michelsen og Billy Cross afholdes den 14. februar i Snurretoppen i Store Heddinge. (Pressefoto)

Store Heddinge: Hvad sker der når man sætter en guitarist fra New York, der har arbejdet med Bob Dylan og Meat Loaf, sammen med en tøsedreng fra Aarhus?

Så får man Anne Dorte Michelsen og Billy Cross. Vil man se og høre dem, så skal man en tur i Snurretoppen.

Et lykkeligt genhør

Efter 25 år tager Anne Dorte Michelsen og Billy Cross igen på turné sammen. Med sig har de et tæt sammenspillet band bestående af nogle af Skandinaviens absolut mest rutinerede musikere. Elskere af pop- og rockmusik vil nikke genkendende til navne som Per Frost, Dan Hemmer og Rasmus Kielberg.

Hver for sig har Anne Dorte Michelsen og Billy Cross formået at forny sig, og samtidig fastholde et stort og trofast publikum i forskellige musikalske sammenhænge. Kombinationen af Anne Dortes tæft for melodier og evne til at ramme vores følelser rent og skarpt i sine tekster, og så Cross´smagfulde guitarspil og produceroverblik, kan noget helt særligt.

Parret kan høres i Snurretoppen, hvor kulturforeningen Spilledåsen arrangerer koncerten.

Billetter til koncerten – som er tirsdag den 14. februar kl. 20 – kan købes på spilledaasen-stevns.dk, på torsdag og søndag mellem 16.00 og 19.30 på telefon 30 57 19 00 samt i Kop & Kande, Store Heddinge og i Staxens Boghandel i Hårlev.

sky