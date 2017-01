Annette Mortensen er også klar

Annette Mortensen stiller op som borgmesterkandidat for Venstre. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: Fredag formiddag meldte kommunalbestyrelsesmedlem Annette Mortensen sig også på banen som borgmesterkandidat for Venstre.

Det er den såkaldte femmandsgruppe fra Venstres kommunalbestyrelse, som ved partiets generalforsamling anbefalede at stemme for et nyt opstillingsmøde, der indstiller Annette Mortensen som deres kandidat til opstillingsvalget, der afholdes tirsdag den 28. februar.

– Det lå ikke lige i kortene, at jeg skulle stille op som borgmesterkandidat til det kommende valg, men nu er muligheden her, og den har jeg valgt at tage, siger 38-årige Annette Mortensen fra Strøby Egede.

Annette Mortensen har siddet i kommunalbestyrelsen siden 2013, hvor hun debutterede som kommunalpolitiker og dengang vandt tredjeflest personlige stemmer blandt Venstres kandidater. Oprindeligt er hun uddannet ergoterapeut, og har været ansat i Stevns kommune i 13 år som sagsbehandler og ergoterapeut. I en periode var hun også arbejdsmiljørepræsentant.

Om kandidaten siger partifællen og gruppeformand for Venstre, Bjarne Nielsen:

– Annette har et fantastisk godt overblik, hun er som person troværdig og tillidsfuld. Hun har deltaget i Venstres talentskole, som hun blev indstillet til af den tidligere bestyrelse. Hun er inde i det politiske system, hvor hun har været formand for Plan- og Teknikudvalget i næsten et år og fungeret som gruppeformand, når jeg har haft fravær, og hun har stået for budgetforhandlingerne to år i træk. Heldigvis tog det os ikke ret lang tid at overbevise Annette om at stille op.

Ny retning, ny ledelse

– Jeg lytter og jeg hører, hvad folk siger. Og så er jeg god til at få enderne til at mødes, når jeg forhandler med folk, der har forskellige holdninger, siger Annette Mortensen.

Ifølge borgmesterkandidaten har Venstre nu brug for en ny retning og ledelse. Evnen til at samarbejde bliver en afgørende faktor, og i den sammenhæng fremhæver Annette Mortensen hendes succesrate på 75 procent af alle sager, som blev enstemmigt vedtaget i PTU, da hun sad som formand for udvalget.

Både Annette Mortensen og Bjarne Nielsen fremhæver begge, at det nu er Venstres politik, som skal være i fokus fremfor egne personlige holdninger.

rmh