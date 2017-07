Annika fra Arnøje vandt DM-guld

(Last Updated On: 10. juli 2017)

I weekenden blev der kæmpet om medaljerne til DM i military for ponyryttere. Lørdag blev finalen afholdt, og det blev Annika Andersen fra Arnøje på ponyen Tantassaig Sandie, der løb med guldet

Det er Annika med ridehjelmen. Annika står sammen med Clara Skov, som hun træner sammen med. (Foto: Maria Andersen)

Arnøje: Annika Andersen er 12 år gammel og bor i Arnøje lidt udenfor Store Heddinge. Annika er infantil autist, men har redet og haft ponyer siden hun var helt lille. Siden 2015 har hun arbejdet hårdt på at blive en af de bedste ryttere indenfor den krævende ridedisciplin military, der består af tre deldiscipliner og derfor af mange kaldes for ridesportens triatlon.

Konkurrencen løb over to dage, hvor rytterne først skulle vise smidighed og lydighed på dressurbanen om fredagen, og om lørdagen gik det løs på springbanen og senere på den krævende terrænbane med forhindringer såsom spring i en sø og store træstammer, der skulle forceres.

– Efter dressuren så det jo ret godt ud, for der lå Annika på en andenplads. Efter springningen lå hun pludselig nummer et. Det var jo ikke for at lægge et pres på Annika, men hun skulle jo bare ud og gøre det godt i terrænet – så ville hun vinde, fortæller en tydeligt rørt mor til Annika, med et stort smil.

Military er kendt for at være en farlig sport, hvor ulykker ofte sker på terrænbanen. Derfor har rideforbundet indført en stilkarakter, der sørger for, at de unge ryttere ikke rider farlig ridning. Annika gjorde alt hvad hun kunne for at gøre det godt i terrænet, og blev belønnet med et ottetal ud af ti mulige – den højeste stilkarakter, der blev givet på dagen.

Hård træning

Det kræver hård træning og en god hest for at komme langt indenfor ridesporten. For at få succes skal både hest og rytter være i topform, og Annika har arbejdet hårdt for at blive klar til dette års DM. Sidste år måtte Annika udgå fra DM, da hendes konkurrencepony kom ud for en tragisk ulykke, der desværre kostede den livet.

– Vi købte så den her pony, Tantassaig Sandie, som var 20 år gammel og aldrig havde redet military før. Den havde til gengæld flotte resultater fra springbanerne, så vi satsede på, at det nok skulle gå, forklarer Annikas mor, Maria.

Det gik over alt forventning, for selvom ponyen var gammel, så var den modig, og på knap et år har Annika redet ponyen op til at blive en af de bedste militaryponyer i Danmark. I weekenden blev det hårde arbejde belønnet med den ultimative titel til ekvipagen, der i dag kan kalde sig for Danmarksmester i Military for II’er pony.

Et spirende talent

Annika trænes til dagligt af Mia Hastrup, der også er træner for landsholdsrytterne. Annika er også en del af spireholdet – en gruppe unge spirende talenter indenfor sporten, der arbejder mod at blive klar til at komme på det danske landshold for militaryryttere.

– Sandie er jo en ældre pony, så vi har gået og set os om efter en afløser. For ganske få uger siden fandt vi endelig en pony, som ser ud til at have de rigtige kvaliteter og et stort potentiale, fortæller Maria, og valget faldt dermed på den 9-årige I’er pony Carlo Damgård.

Annika og Carlo kunne efter blot en uges samarbejde ride sig til titlen som Stevnsmester i spring 2017, og selvom Annika havde nok at se til ved DM, valgte hun også at starte en klasse på sin nye pony. Det resulterede i en flot 1. plads i CNCP80-klassen.

Med sin nye titel som Danmarksmester og med en ny talentfuld pony ser fremtiden lys ud for Annikas ridekarriere. Annika er da heller ikke færdig med at jagte medaljer, for næste mål er at deltage i Nordisk Mesterskab, og den helt store drøm er at komme med til EM.