Arbejdsgruppe bag hal i Rødvig får Stevnsprisen

(Last Updated On: 23. november 2017)

Samarbejde og fællesskab var nogle af bevæggrundene for at indstille arbejdsgruppen til årets Stevnsprisen. Der var også samarbejde og fællesskab sidste lørdag, da 14 personer i fællesskab skulle tage første spadestik til den nye hal i Rødvig. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: I år går Stevnsprisen til ikke bare én men hele seks personer, nemlig arbejdsgruppen bag den kommende hal i Rødvig.

Samarbejde og fællesskab

Det er borger Rita Siig fra Rødvig, der har indstillet arbejdsgruppen til dette års pris. I sin begrundelse skriver hun blandt andet:

»Borgerne i Sydstevns har i årevis ønsket en hal, og nu kommer den. Processen bag, baserer sig i højeste grad på gruppens utrættelige arbejde for at arbejde sammen i et fællesskab om at få ønsket opfyldt. De har formået at skabe et godt samarbejde både med politikere, forvaltning, engagerede sportsfolk, borgermøder med mere, på trods af at hver har deres agenda. Gruppen har samlet trådene og hele vejen set positive løsninger frem for konfrontationer, til gavn for fremdriften i processen.«

Målrettethed og engagement

Rita Siig har i sin indstilling fået en udtalelse fra formanden for Natur-, Fritids-, og Kulturudvalget, Bjarne Østergård Rasmussen:

»Halprojektet i Rødvig er blevet til i et samarbejde mellem Natur-, Fritids- og Kulturudvalget samt Plan- og Teknikudvalget samt den lokale arbejdsgruppe, som har arbejdet målrettet for at få projektet til at lykkes. Jeg har meget stor respekt for det engagement, arbejdsgruppen har vist, og jeg kan kun sige, at samarbejdet har været forbilledligt,« skriver han.

Prisoverrækkelse 14. december

Arbejdsgruppen består af Freddie Larsen fra Rødvig Borgerforening – formand for arbejdsgruppen, Ole Sidelmann Jørgensen fra Rødvig Borgerforening – koordinator for arbejdsgruppen, Ralf B. Hansen fra Rødvig G&I, Hans-Erik Meincke fra Sydstevns G&I, Freddie Petersen fra Sejlklubben Stevns, Rødvig samt Per Meynard fra F.I.S.K.

De fik nyheden om, at de bliver årets Stevnsprismodtagere, da der lørdag den 18. november var fest og første spadestik til den nye hal i Rødvig.

Det er Folkeoplysningsudvalget i Stevns kommune, der hvert år udvælger, hvem der skal have årets Stevnsprisen.

Prisen overrækkes officielt på rådhuset i Store Heddinge torsdag den 14. december.

rmh