Arbejdsmiljøsagen er afsluttet

Arbejdstilsynet har meddelt Stevns kommune, at de er tilfredse med de tiltag, som er sat i værk i Teknik og Miljø på rådhuset

STORE HEDDINGE: Sagen om dårligt arbejdsklima i Center for Teknik og Miljø på rådhuset i Store Heddinge er nu afsluttet. Kommunalbestyrelsen havde på seneste møde sagen til efterretning.

Tilsynsførende fra Arbejdstilsynet, Anne Mette Rasmussen, skriver i august i et brev til kommunen, at Arbejdstilsynet ikke vil fortage sig yderligere i sagen:

– Vi har modtaget tilbagemeldingen vedrørende undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i Center for Teknik & Miljø, Stevns kommune. På baggrund af rapportens konklusioner, hvoraf det fremgår, at »Teknik og Miljø har iværksat en række tiltag, der forebygger, at medarbejderne bliver belastet af høje følelsesmæssige krav, så der ikke på undersøgelsestidspunktet forekommer belastende høje følelsesmæssige krav«, finder Arbejdstilsynet ikke anledning til at foretage sig yderligere på nuværende tidspunkt.

Afgørelsen er truffet på baggrund af en redegørelse om det psykiske arbejdsmiljø i Center for Teknik og Miljø i Stevns kommune udarbejdet af konsulentfirmaet Team Arbejdsliv.

Bjarne Østergård Rasmussen (løsgænger), har tidligere fået til protokollering, at han »deler medarbejdernes bekymring for, at det kan gentage sig, hvis der igen opstår højt profilerede sager«, en protokollering, som også Steen S. Hansen (A), Thomas Overgaard (A), Henning Urban Nielsen (A), Lonni Lypart (A), Jan Jespersen (Ø) og Line Krogh Lay (B) tilsluttede sig torsdag aften.

– Der er fortsat plads til forbedringer, og der er fortsat sårbarhed blandt personalet. Det er vigtigt, at borgmesteren og resten af direktionen har fokus på trivslen, også i andre afdelinger, så vi ikke får lignende sager, understregede Thomas Overgaard (A)

For Jørgen Gregersen (B), der rejste sagen i starten af året, hvor han anmeldte kommunen til Arbejdstilsynet, er sagen nu lukket.

– Det har den været for mig i lang tid. Jeg er den seneste tid blevet ringet op af flere journalister for at kommentere på sagen i forskellige sammenhænge. Hver gang har jeg sagt, at jeg ikke har flere kommentarer i den sag. Den er slut for mig, sagde Jørgen Gregersen.

Også for borgmesteren er sagen afsluttet:

– Jeg har min daglige gang på rådhuset, og jeg oplever, at der er en god atmosfære. Faktisk mener jeg, at der er noget af det, jeg er rigtig god til, lød den afsluttende bemærkning fra borgmester Mogens Haugaard Nielsen (V).

