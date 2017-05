Atelier Færch flytter ind i ishuset

(Last Updated On: 2. maj 2017)

De seneste uger har Dorte Færch haft travlt med at indrette sit nye atelier på havnen. (Privatfoto)

Rødvig: På søndag flytter Dorte Færch sit arbejdende værksted og galleri til det gamle ishus ved »Både Og« på fiskerihavnen i Rødvig. Her vil hun sommeren over designe smykker og udstille sine fotos.

– Man kan være med til at designe sit eget smykke, og jeg kan også omforandre, rense og polere smykker op, siger Dorte Færch, der primært arbejder i materialerne sølv, sten og perler.

Dorte Færch tager mange fotos i lokalområdet, og dem bliver der også mulighed for at se og endda købe med hjem i både små og store størrelser.

Der er åbningsreception i Atelier Færch søndag den 7. maj fra kl. 14 til 17. Og Dorte Færch har sørget for godt selskab: From Italy byder på vinsmagning og gode vintilbud, mens man hos Urtopia kan købe lokale urter, krydderier med mere. Mød også et godt og blandet udvalg af lokale kunsthåndværkere og se på kunstneriske hatte.

Der vil være lidt lækkert til ganen fra Harmonien samt kaffe og hjemmebag.

– Atelier Færch vil som regel være åbent i weekenderne. De dage, hvor her ikke er åbent, er man altid velkommen til at ringe til mig, for jeg bor lige i nærheden, siger Dorte Færch.

Selvom ishuset nu bliver fyldt med kunst og smykker, så vil det stadig være muligt at tage en tur på fiskerihavnen og få sig en is – man skal blot lidt længere hen ad kajen. Isudsalget er dog først klar til åbning om en uges tid eller to.

rmh