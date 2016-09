Bage- og syltekonkurrence til årets høstmarked

STRØBY: Stevns Fødevarenetværk afholder igen i år høstmarked hos Engvang Frugt på Varpelevvej 2. Det er nu på søndag, den 18. september, fra kl. 10 til 16. De deltagende på markedet er medlemmer fra fødevarenetværket, inviterede producenter og kunsthåndværkere fra Stevns.

Men det er ikke kun producenterne, som kan være aktive på dagen, også publikum kan være med og deltage i årets »Sylte – Bage konkurrence«.

– Den store succes med kagekonkurrencen har vi genoptaget, så det er derfor i år muligt at komme med enten et bagværk eller et syltet produkt. For begge dele gælder det, at det skal indeholde årstidens frugt og grønt, fortæller formanden for Stevns Fødevarenetværk, Dan Christensen fra Engvang Frugt.

Kan du ikke nå at deltage i konkurrencen men har en super god opskrift, som du gerne vil dele med andre, så kom med den og hæng den op på snoren i konkurrence teltet.

Markedet er gratis for besøgende så tag hele familien med og kom og få en hyggelig dag sammen, hvor du udover at kunne møde mange lokale producenter af fødevarer og kunsthåndværk også kan få en rundvisning i plantagen, køre en tur med hestevognen, klappe gederne eller få en smagsprøve på de mange lækre produkter årstiden byder på.

(Privatfoto)